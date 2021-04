Con le prime foto di House of the Dragon, le riprese del prequel del Trono di Spade sono ufficialmente iniziate. Come riportato dalla maggior parte dei media internazionali, Matt Smith ed Emma D’Arcy sono sti avvistati sul set, rispettivamente nei panni di Daemon Targaryen e sua moglie Rhaenyra Targaryen.

Come si vede dalle immagini, entrambi hanno una parrucca biondo platino tale da farci ricordare Daenerys e suo fratello Viserys. Il look è quello che i fan hanno già potuto ammirare nella serie originale. I colori, invece, riflettono quelli della casa dei Targaryen.

Stando ai report, le riprese si stanno svolgendo a Holywell Bay Beach, Cornwall. Proprio ieri, HBO Max (piattaforma dove verrà pubblicata la nuova serie) aveva divulgato alcuni scatti che ritraeva il cast intento nella lettura del copione. Ovviamente ogni attore era posizionato a dovuta distanza di sicurezza, secondo le norme anti-Covid.

Ambientato 300 anni prima della serie originale, la storia seguirà le vicende degli antenati di Daenerys mentre la casa Targaryen inizia la sua storica ascesa. Un progetto molto ambizioso, che vede Miguel Sapochnik e Ryan J. Condal come showrunners e scrittori. Secondo Casey Bloys, chief content officer di HBO / HBO Max, il duo ha lavorato per molto tempo sulla stesura delle sceneggiature dei 10 episodi.

Nel cast, oltre Matt Smith, già Undicesimo Dottore nella serie britannica Doctor Who e di recente volto del giovane Principe Filippo in The Crown, ed Emma D’Arcy, anche Olivia Cooke (nei panni di Alicent Hightowe) e Paddy Considine (il Re Viserys).

Al loro fianco, Sonoya Mizuno nei panni dell’improbabile alleato del principe Daemons Mysaria; Rhys Ifans interpreta del Primo Cavaliere Otto Hightower; Steve Touissant è Lord Corlys Velaryon, ossia un leggendario marinaio di Westeros, noto come Il serpente di mare; Fabien Frankel nei panni del cavaliere Ser Criston Cole; e Eve Best interpreta la moglie di Lord Corlys, la principessa Rhaenys Velaryon.

Ecco le prime immagini: