Tre nuove produzioni in partenza per la Fiction Mediaset. Canale5 prova di nuovo a ripartire con un settore che continua a fare acqua da tutti i pori. Il successo e il seguito ottenuto dalle fiction Ares sono ormai un vero e proprio miraggio ma adesso Mediaset ha deciso di mettere le mani al portafogli riportando alcuni volti noti e amati dal pubblico. Da Vanessa Incontrada a Giuseppe Zeno, da Loretta Goggi a Simona Cavallari, questi sono solo alcuni dei nomi che vedremo nella prossima stagione televisiva.

Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di Canale 5. Proprio in questi giorni hanno preso il via le riprese della serie diretta da Fabrizio Costa, “Fosca Innocenti” con Vanezza Incontrada nel ruolo di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il punto debole di Fosca? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato.

Da poco sono iniziate le riprese di “Storia di una famiglia perbene”, regia di Stefano Reali, produzione 11 Marzo. La serie, con protagonisti Simona Cavallari e Giuseppe Zeno, sarà ispirata al best- seller di Rosa Ventrella. Il racconto si svolge a Bari tra il 1985 e il 1992 e racconta dell’amicizia tra Maria, figlia di pescatori, e Michele, figlio del boss Nicola Straziota. Un’amicizia che diventa un grande amore con tutto quello che ci gira intorno tra famiglie e decadenza.

A queste due se ne aggiunge un’ultima firmata alla regia dall’amato Alexis Sweet, “Più forti del destino”, con Giulia Bevilacqua, Laura Chiatti, Sergio Rubini e Loretta Goggi nel cast. La fiction sarà l’adattamento televisivo della serie-evento francese “Le Bazar de la Charité” ambientata nella Palermo del 1886. Un violento incendio scoppia all’inaugurazione della Mostra dall’esposizione Nazionale uccidendo soprattutto donne. Una storia con protagoniste le donne della Sicilia di fine secolo, con le ingiustizie che sono costrette a subire in una società maschilista che fatica a cambiare.