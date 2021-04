Paola fa commuovere Laura Pausini, al ritorno a casa dopo la partecipazione alla cerimonia degli Oscar 2021. La cantante italiana era in nomination nella categoria riservata alla miglior canzone originale per Io Sì (Seen), tema principale della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé che ha riportato sul grande schermo Sophia Loren.

La Pausini non si è aggiudicata l’Oscar ma ha preso parte all’evento e si è esibita dal vivo con Diane Warren al piano, nel pre-show della manifestazione che ha visto esibirsi tutti gli artisti in nomination nella stessa categoria.

La statuetta d’oro è andata nelle mani della rapper H.E.R. ma per la figlia Paola è Laura Pausini l’Oscar più bello.

“Bentornata mamma, tu sei l’Oscar più importante della mia vita”, le ha scritto Paola al ritorno a casa, come didascalia all’immagine di Laura che mangia un hamburger dopo la cerimonia degli Oscar. Paola ha 8 anni e Laura avrebbe voluto portarla con sé e con il compagno Paolo Carta in America ma non è stato possibile a causa delle restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19.

Paola è rimasta con i nonni materni a casa e ha fatto il tifo per la mamma dalla TV. Laura Pausini ha condiviso il messaggio della bimba, commentando: “C’è chi vince l’Oscar a Los Angeles e chi lo vince a casa”.

A pochi giorni dalla partenza, aveva spiegato la decisione di non portare con sé la figlia Paola:

“Questo viaggio purtroppo non lo possiamo vivere con la nostra Paola. Viaggiare con bambini in America è praticamente impossibile a causa delle restrizioni. Non è stato facile ma ancora una volta è stata lei da vera stella di casa e a trovare le parole per farci partire sereni : “Preferisco rimanere a casa perché posso andare a scuola, posso vedere i miei amici e stare coi nonni. Partire con voi mi obbligherebbe a stare in casa per 10 giorni, preferisco guardarvi in tv e fare il tifo per voi con Lila“ La partenza non è stata comunque facile per me, avrei desiderato averla con me in un momento così importante. Ma ogni giorno imparo da lei, la sua allegria e la sua forza mi fanno capire che si, sono una mamma tanto fortunata!”