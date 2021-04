La seconda stagione di Che Fine Ha Fatto Sara? si preannuncia più surreale della prima: questo revenge drama messicano che attinge a piene mani dallo stile soap opera latino-americana (qui la nostra recensione), ha debuttato su Netflix il 24 marzo coi primi 10 episodi, il cui finale già preannunciava l’esistenza di un sequel. Ora un nuovo trailer diffuso dalla piattaforma il 27 aprile mostra scene inedite e nuovi sviluppi della seconda stagione, che arriva dopo l’incredibile record di visualizzazioni della serie nel mondo.

La vendetta di Alex Guzmán (Manolo Cardona) sembra complicarsi in Che Fine Ha Fatto Sara? 2: dopo il finale aperto in cui scopriva un diario inquietante di sua sorella (Ximena Lamadrid) e i resti di un cadavere nel suo giardino, l’ex galeotto finito in carcere ingiustamente con l’accusa di omicidio deve trovare risposte a nuove domande. Sara potrebbe aver sofferto nella sua giovane vita di disturbi mentali e aver commesso gesti pericolosi verso gli altri ma anche autolesionistici: tutto ciò rimette in discussione le indagini su quanto accaduto vent’anni prima.

Fulcro della trama di Che Fine Ha Fatto Sara? 2 sono certamente i segreti della ragazza e i dubbi sulla sua vera personalità, ma non mancano nuovi intrecci che riguardano i Lazcano. Il triangolo tra Chema (Eugenio Siller), il compagno Lorenzo (Luis Roberto Guzmán) e la loro madre surrogata Clara (Fatima Molina) si complica quando quest’ultima risulta essere in combutta con Marifer (Litzy), amica d’infanzia di Sara ed informatrice di Alex. Inoltre c’è da mettere a tacere lo scandalo del figlio di Sofia (Ana Lucia Dominguez), nato dalla relazione clandestina col suocero Cesar (Ginés García Millán), e c’è da scommettere che la matriarca Mariana (Caludia Ramirez) se ne occuperà a modo suo, come aveva già fatto proprio con Sara inscenando un finto incidente in barca. Ma l’autoritario capofamiglia dei Lazcano avrà anche un altro problema da risolvere: il rapimento della figlia Elisa (Carolina Miranda).

Ecco il trailer di Che Fine Ha Fatto Sara? 2, disponibile dal 19 maggio su Netflix.