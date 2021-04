Malgrado i recenti rumors si stiano soffermando sul lancio del prossimo Huawei Watch 3 (che probabilmente sarà il primo indossabile a presentare il sistema operativo proprietario HarmonyOS), l’azienda di Shenzhen non si è certamente dimenticata dei suoi modelli precedenti. Dopo l’aggiornamento software rilasciato da Huawei la settimana scorsa per il Watch Fit, adesso la società cinese si è impegnata nell’elargire un nuovo aggiornamento firmware relativo agli smartwatch Huawei Watch GT 2 (display touch AMOLED e diagonale da 1,39 pollici del modello da 46 mm con una risoluzione di 454 x 454 pixel) e Huawei Watch GT 2e (display AMOLED HD da 1,39 pollici con risoluzione di 454 x 454 pixel), che prevede l’aggiunta di diverse modifiche e miglioramenti circa l’esperienza del possessore. Scopriamo insieme le novità apportate.

Stando alle ultime funzionalità ed ottimizzazioni introdotte sui modelli Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, la versione ufficiale più recente supporta il download di nuove watchfaces dall’app Huawei Health sui telefoni iOS, ed inoltre permette di controllare una serie di nuove informazioni sull’ambiente esterno, tra cui l’alba, il tramonto e le informazioni sulle maree nell’app Meteo. L’upgrade aggiunge informazioni sulle fasi lunari, introduce la funzione di allarme maltempo all’app Barometro, consente di visualizzare la cadenza (in minuti o rpm) durante gli allenamenti nell’app Allenamento ed ottimizza la stabilità del sistema in determinate situazioni.

In merito a come fare per aggiornare Huawei Watch GT 2 e Huawei Watch GT 2e, non occorre altro che collegare il dispositivo allo smartphone attraverso l’apposita app Huawei Health. Fatto ciò, basterà aprire l’app, fare tap sulla voce ‘Dispositivi’, cliccare sul nome del device in questione, cliccare su ‘Aggiornamento firmware’ e seguire le istruzioni che appariranno sullo schermo. Ricordiamo che il Huawei Watch GT 2 è disponibile all’acquisto in Italia in due misure (42 mm e 46 mm) e in varie colorazioni.