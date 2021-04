Ci sono segnali interessanti da prendere in esame, per quanto riguarda problemi legati a MySQL Aruba, ma anche al semplice login per il il proprio account e all’utilizzo di FTP per la gestione dei file. Insomma, anomalie assai differenti rispetto a quelle prese in esame nelle scorse settimane, quando ad esempio è andato in grossa difficoltà il servizio di posta elettronica. Cerchiamo, dunque, di fare il punto della situazione con le informazioni fino a questo momento disponibili per il pubblico.

Persistenti problemi con login, FTP e MySQL Aruba

Partiamo con la sequenza temporale, perché le prime segnalazioni sui problemi trapelati oggi 28 aprile sono arrivate già nella serata di martedì. Dando uno sguardo alle community di settore, infatti, emergono in modo abbastanza chiaro delle anomalie a proposito della fase di login, fino ad arrivare all’utilizzo di FTP e alle anomalie che stanno fortemente limitando i discorsi su MySQL Aruba. Al momento, comunque, non abbiamo ancora comunicazioni ufficiali da parte dell’azienda utili per fare chiarezza su quanto stia avvenendo.

Di sicuro, c’è una significativa alternanza di segnalazioni da parte di coloro che lamentano problemi tra login, FTP e MySQL Aruba. Alcuni lamentano messaggi di errore al momento dell’inserimento delle proprie credenziali, anche dopo aver portato a termine il ripristino della password. Altri, invece, a proposito della questione FTP riportano questo messaggio restituito dal sistema: “Si è verificato un errore FTP, impossibile connettersi all’host”.

A voi come vanno le cose tra ieri sera e questo mercoledì? Di sicuro, i problemi connessi a login, FTP e MySQL Aruba non sono isolati, motivo per il quale invitiamo tutti i nostri lettori a condividere qui di seguito la loro esperienza per contestualizzare al meglio il tutto. Lasciate un commento a fine articolo, sperando che l’assistenza riesca ad intervenire in modo definitivo a stretto giro.