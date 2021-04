L’aggiornamento iOS 14.5 era molto atteso, non c’è dubbio e ora sono in molti a chiedersi come sbloccare l’iPhone con mascherina dopo l’installazione dell’update nuova di zecca. Tra le numerose funzioni utili della nuova fatica software, c’è quella che prevede la possibilità di riattivare il telefono con FaceID senza togliere la mascherina che ci accompagna ormai da lunghi mesi nei luoghi di lavoro come in quelli pubblici, all’aperto come anche al chiuso. La novità risulta decisamente funzionale

Come abilitare sblocco con mascherina

La prima cosa da dire è che per sbloccare l’iPhone con mascherina bisognerà avere a disposizione un Apple Watch aggiornato alla versione watchOS 7.4 installata a bordo. Risulta invece impossibile accedere a questa funzione se sull’orologio gira qualsiasi update precedente. Naturalmente il melafonino dovrà poi essere aggiornato proprio ad iOS 14.5.

Confermata la prima condizione, da iPhone bisognerà eseguire i seguenti passaggi:

andare nell’app impostazioni del telefono;

fare tap sulla voce Face ID e codice;

inserire a questo punt il codice di sblocco personale;

scorrere la nuova scheda proposta fino alla voce denominata “Sblocca con Apple Watch”;

giunti a questo punto, il toggle abbinato all’Apple Watch proprietario, dovrà essere acceso e dunque verde (basterà fare semplicemente tap su di esso con la pressione del dito).

Come sbloccare l’iPhone con mascherina

Una volta eseguite le operazioni già indicate, lo sblocco dell’iPhone anche senza togliere la mascherina avverrà nel seguente modo. L’Apple Watch abbinato riceverà una notifica ogni qual volta si procederà ad una nuova autenticazione. Bisognerà solo confermare l’operazione ed il gioco è fatto.

Questo tipo di soluzione è attiva per il semplice sblocco del telefono ma naturalmente è inibita nel caso in cui entrino in gioco app bancarie per l’autorizzazione di operazioni su conti e carte. Proprio la nuova funzione dovrà naturalmente essere usata con parsimonia e magari essere evitata in specifici consenti dove la formula semplificata potrebbe comportare qualche problema.