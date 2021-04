Ci sono nuovi importanti riscontri che dobbiamo prendere in esame oggi 28 aprile per quanto riguarda il bonus 2400 euro, considerando il fatto che in questi giorni è arrivata la correzione di un errore da parte dell’INPS. Occorre pertanto tornare sull’argomento, dopo aver condiviso coi nostri lettori alcuni feedback a proposito delle modalità e delle tempistiche di pagamento per chi aveva presentato la domanda nei tempi giusti. Insomma, un punto della situazione che nasce da un’anomalia non imputabile ai lavoratori stagionali.

In cosa consiste l’errore di INPS sul bonus 2400 euro

Provando a scendere ulteriormente in dettagli, si può facilmente analizzare la tipologia di errore da parte di INPS sul bonus 2400 euro. Tutti coloro che hanno presentato la domanda prima di lunedì 26 aprile, infatti, hanno notato che la voce relativa alla suddetta agevolazione non fosse pari a 2400 euro, ma al fantomatico bonus 600 euro. Quello appena descritto ha tutta l’aria di essere un errore generato dalla velocità con la quale è stata concepita l’apposita piattaforma per le persone interessate.

Cosa succede a questo punto? Ovviamente, i lavoratori stagionali che hanno concluso la procedura nelle ultime 48 ore non dovrebbero riscontrare alcun tipo di problema, al punto che il bonus 2400 euro dovrebbe essere erogato da INPS secondo modalità e tempistiche previste. Qualche disagio in più, invece, per chi ha dovuto fare i conti con il suddetto bug. I “candidati” in questione, infatti, vedranno sì le proprie domande restare valide, ma in questo frangente per il pagamento sarà necessario attendere con ogni probabilità giugno 2021.

Vedremo se nei prossimi giorni verranno a galla ulteriori indicazioni per quanto riguarda il bonus 2400 euro con INPS, dopo l’imprevisto dei giorni scorsi che aveva sollevato forti dubbi nel corso dell’ultimo fine settimana. Fateci sapere se avete individuato qualche bug extra al momento non venuto a galla.