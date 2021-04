La combattente che veste alla marinara sbarca su Netflix. Con un teaser trailer dal sapore internazionale, la piattaforma di streaming annuncia l’arrivo del film di Sailor Moon in estate.

La pellicola dal titolo Sailor Moon Eternal (Gekijōban Bishōjo senshi Sailor Moon Eternal nella versione originale) è suddivisa in due parti, di cui la prima uscita l’8 gennaio 2021, mentre il secondo l’11 febbraio dello stesso anno in Giappone.

Prodotto da Toei Animation, il film di Sailor Moon arriverà su Netflix il 3 giugno. La trama verte su un’eclissi solare improvvisa nel mese di aprile che coincide con l’arrivo di un misterioso e malvagio gruppo conosciuto come Dead Moon Circus, le cui intenzioni sono quelle di recuperare il leggendario cristallo d’argento per governare l’universo. La chiave per sconfiggere il nemico potrebbe essere racchiusa in Chibiusa e la sua amicizia con Helios, un Pegaso alla ricerca di due fanciulle prescelte che lo aiuteranno a rompere il sigillo del Cristallo d’Oro.

Il film è un sequel della nuova serie animata Pretty Guardian Sailor Moon Crystal, adattamento televisivo più fedele del manga realizzato da Naoko Takeuchi. Il franchise è iniziato nel 1991 con la pubblicazione di Codename Sailor V, che ha gettato le basi per il manga di Sailor Moon e successivamente l’anime, in onda dal 1992 al 1997 per un totale di cinque stagioni.

Il cast vocale è composto da: Lucrezia Marricchi che doppia la protagonista Usagi Tsukino/Sailor Moon; Emanuela Ionica è la voce di Ami Mizuno/Sailor Mercury; Gaia Bolognesi doppia Rei Hino/Sailor Mars; Veronica Puccio doppia Makoto Kino/Sailor Jupiter; Joy Saltarelli doppia Minako Aino/Sailor Venus; Manuel Meli doppia Mamoru Chiba/Tuxedo Mask; e Monica Volpe presta la voce al personaggio di Chibiusa/Sailor Chibi Moon.

Di seguito il teaser trailer del film di Sailor Moon che sarà disponibile in 40 paesi dove il servizio Netflix è attivo:

Siamo venuti fin qui per annunciarvi un nuovo film in nome della Luna: Pretty Guardian Sailor Moon Eternal – The Movie è in arrivo su Netflix.