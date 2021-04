Non siamo poi così lontani dal toccare con mano Harmony OS nella sua versione finale in beta pubblica. Come raccontato nella giornata di ieri, la sperimentazione del sistema operativo alternativo ad Android dovrebbe partire con il mese di giugno. Nel frattempo non mancano però alcuni contributi video che mostrano quello che dovrebbe essere il suo aspetto finale e definitivo.

Nei tweet di un leaker visibili in questo articolo ma anche nel video al termine dell’approfondimento, sono rappresentati molti elementi della nuova soluzione software. In risalto c’è infatti il nuovo pannello delle impostazioni rapide con gli elementi di controllo con angoli arrotondati. e la nuova organizzazione dei widget. I settaggi rapidi del volume si rinnovano e sono ancora più intuitivi, lo stesso vale per i comandi relativi a Wi-Fi e Bluetooth.

Nei contributi nuovi di zecca, si possono visionare anche i dettagli relativi ai controlli dei dispositivi intelligenti connessi con lo smartphone sul quale gira proprio Harmony OS. Ancora, il pannello delle notifiche si presta ora alla massima personalizzazione, con l’opzione di modifica in alto a destra della schermata. In pratica gli utenti saranno in grado di organizzare gli alert sulla base delle proprie esigenze.

Proprio in riferimento al pannello delle notifiche, vengono fuori nei video di questi articoli anche i gesti che consentiranno la sua apertura come, ad esempio, lo scorrimento scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a sinistra del display. Come controparte, il pannello delle impostazioni rapide si aprirà scorrendo verso il basso dall’angolo in alto a destra.

Tutto quanto fin qui riportato è frutto dell’attenta osservazione dell’ultima versione beta per sviluppatori di Harmony OS. Siamo alle battuta finali dell sviluppo del sistema operativo di Huawei e dunque difficilmente il risultato finale sarà molto diverso da quanto ora a porta di mano. Staremo a vedere in ogni modo.