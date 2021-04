Per tutti gli appassionati di smartwatch, in special modo del marchio Amazfit, nella giornata odierna del 27 aprile, Amazfit Verge Lite torna in super offerta lampo su Amazon ad un prezzo davvero invitante ed accessibile a tutti. L’indossabile, infatti, costa solo 49 euro. Oramai i dispositivi Amazfit di Huami, una volta oltrepassato il legame iniziale con Xiaomi, hanno raggiunto una loro strada in maniera indipendente. Per chi ancora non conoscesse il device, protagonista di oggi, diamo un’occhiata ai dettagli ed alle principali caratteristiche.

L’Amazfit Verge Lite, il cui peso è di soli 43,8 gr., sfoggia un design abbastanza minimal con uno scintillante display AMOLED a colori vivaci da 1,3 pollici ed un singolo tasto fisico posto lateralmente, a destra. Grazie all’ampia cassa il wearable è in grado di offrire una maggiore e completa visuale di tutte le informazioni importanti. Il cinturino è molto comodo e regala un tocco di giusta eleganza, inoltre viene fornito in due colorazioni per adattarlo maggiormente al suo stile. Il wereable presenta la tecnologia ‘Cleaning’, ed è più resistente allo sporco. Lo sfondo del quadrante si può personalizzare con altri contenuti, oltre a quelli già disponibili nel watch store.

L’Amazfit Verge Lite è dotato di sensori a basso consumo energetico e di un algoritmo ottimizzato che garantiscono un’autonomia della batteria fino a 20 giorni di utilizzo in piena libertà. Grazie al chip GPS integrato a bassa potenza Sony da 28nm, assistito da GLONASS, lo smartwatch è capace di raggiungere un’autonomia di 40 ore con il GPS sempre in funzione. Il dispositivo fornisce anche tante altre indicazioni per una vita più sana grazie a funzioni come il promemoria della sedentarietà, il monitoraggio del sonno, il controllo della musica, le notifiche intelligenti ed il monitoraggio ad alta precisione della frequenza cardiaca 24 ore su 24, oltre alla funzione sul riepilogo del fitness giornaliero e sulla gestione dell’attività fisica. Fra gli sport troviamo corsa, camminata, bici, cyclette, tapis roulant, ellittica ed esercizio libero. Insomma, non fatevi scappare questo prodotto in offerta lampo oggi 27 aprile su Amazon al prezzo di soli 49 euro, venduto da terzi e spedito dall’e-commerce.