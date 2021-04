Torna in onda la replica di Montalbano sospesa la scorsa settimana. Per favorire il debutto di Ulisse e lo speciale di Canzone Segreta, la rete ammiraglia Rai ha deciso di far slittare l’episodio del Commissario previsto in data 20 aprile.

La rete di protezione, quindi, viene riproposto stasera, martedì 27 aprile in prima serata. Tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri edito da Sellerio, Montalbano deve fare i conti con l’arrivo di una troupe televisiva che potrebbe ostacolare le sue indagini a Vigàta. L’episodio è andato in onda per la prima volta il 16 marzo 2020.

Tutta la città è in fermento per l’arrivo di una troupe televisiva svedese che girerà un film che racconta di una nave del loro del loro paese approdata in Sicilia nel secolo scorso. Intanto, un uomo si presenta al commissariato con un enigma da risolvere. L’ingegner Sabatello porta a Salvo alcuni filmini super8 girati per decenni dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro. Il commissario capisce fin da subito che non si tratta solo di un fatterello bizzarro; dietro quelle strambe pellicole si nasconde una remota vicenda dalle tinte tragiche e fosche. Il Commissario cercherà di risolvere il mistero, ma avrà anche un’altra gatta da pelare. Nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato. Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto, seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi. Non solo: la coppia di terroristi lancia un loro minaccioso e oscuro proclama. Il caso si infittisce, e spetterà a Montalbano scoprire cosa si cela dietro questi enigmi.

Nel cast de La rete di protezione, ritroviamo Luca Zingaretti nei panni del commissario Montalbano; accanto a lui, Cesare Bocci che interpreta Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Fazio; Carolina Carlsson interpreta Monika; Angelo Russo è Catarella; Disa Ostrand nel ruolo di Maj Andreasson; Fredrik Hiller è Mats Brolin; Tuccio Musumeci interpreta il prof. Pintacuda; Carmelinda Gentile è Beba; Ketty Governali è Adelina; Dario Veca è il commesso dei computer; Graziano Piazza nel ruolo dell’Ing. Sabatello; Mario Pupella è il prof. Puleo; Enrico Guarneri nei panni del Questore; Pietro delle Piane è il Marchica antiterrorismo; Luigi Tucillo è Francesco Sabatello; e Peppe Tucillo interpreta Emanuele Sabatello. L’episodio vede la partecipazione di Sonia Bergamasco nel ruolo di Livia, l’eterna fidanzata di Salvo Montalbano.

L’appuntamento con la replica di Montalbano è per stasera alle ore 21:25 su Rai1.