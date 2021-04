Tenebre e Ossa 2 non è stato ancora annunciato in via ufficiale, eppure sembra che l’annuncio non dovrebbe tardare ad arrivare. Stando al report di What’s On Netflix, le cui previsioni si sono rivelati spesso veritiere, la seconda stagione sia già stata confermata silenziosamente dal servizio di streaming.

L’universo Grisha è composto da ben sette libri (una trilogia e due duologie) quindi ci sono buone possibilità di avere più stagioni in futuro. In ogni, caso, i fan del franchise non devono preoccuparsi: il rinnovo di Tenebre e Ossa non dovrebbe tardare ad arrivare. Infatti, in neanche una settimana dal debutto, la serie è posizionata al primo posto dei titoli più visti su Netflix.

Il finale della prima stagione ha lasciato la porta aperta all’eventuale ritorno del Generale Kirigan (interpretato da Ben Barnes), che è emerso dalla Faglia d’Ombra seguito da un’armata di creature, conosciuta nei libri col nome di nichevo’ya. Tutto ciò avveniva mentre Alina e Mal si dirigevano verso Novyi Zem.

In un’intervista con Empire, l’interprete di Mal, Archie Renaux, ha dichiarato le sue speranze di espandere l’universo creato da Leigh Bardugo: “Sono davvero entusiasta della possibilità che i nostri personaggi esplorino nuove terre in questo mondo, paesi diversi e siano in mezzo a culture diverse.” Anche Sujaya Dasgupta, che veste i panni di Zoya Nazyalensky, ha anticipato: “Lei intraprenderà un vero e proprio viaggio. È bello vedere che il finale è stato solo l’inizio del suo arco narrativo.”

Ovviamente ciò include anche la possibilità di vedere in scena il personaggio di Nikolai Lantsov, tanto amato dai lettori da guadagnarsi una duologia tutta sua. Lo showrunner Eric Heisserer si è lasciato sfuggire che in futuro il principe potrebbe fare la sua comparsa. Se ciò accadrà in Tenebre e Ossa 2, non ci è ancora dato sapere.

Dato il successo del franchise letterario (e anche televisivo), Leigh Bardugo pensa anche a un probabile spin-off, magari incentrato sui Corvi. Il trio composto da Kaz, Inej e Jesper è protagonista di una duologia intitolata appunto Sei di Corvi, e a cui la serie Netflix è in parte ispirata. “Ho le dita molto incrociate”, ha dichiarato la Bardugo a Elle. “Siamo riuniti in cerchio e in preghiera. Dipende solo da come risponde il pubblico. Ci sono sicuramente molti personaggi che mi piacerebbe vedere […] Voglio vedere l’intera storia sullo schermo e so che è pazzesco. So che è improbabile. E non credo che ci vorrebbero sette stagioni per farci superare sette libri. Mi piacerebbe vedere l’intera storia svelarsi. Penso che sarebbe qualcosa di speciale.”