Ci sono indicazioni estremamente interessanti da prendere in esame oggi, per quanto riguarda la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy S22, considerando il fatto che il produttore coreano potrebbe effettivamente puntare su una fotocamera in grado di fare la concorrenza rispetto alla concorrenza. Dopo le indiscrezioni della scorsa settimana, con cui abbiamo provato ad introdurre l’argomento, bisogna fare molta attenzione a quanto trapelato oggi 27 aprile nel caso in cui vogliate aspettare quasi un anno per acquistare il nuovo top di gamma Android.

Si parla di fotocamera da 200 MP per il Samsung Galaxy S22

Le indiscrezioni delle ultime ore, ci parlano pertanto di uno smartphone da 200 MP in progettazione quest’anno e a tal proposito il Samsung Galaxy S22 Ultra in arrivo nello scorcio iniziale del 2022 potrebbe essere il suo primo dispositivo ad ottenere un comparto fotografico di questo spessore. Almeno per quanto riguarda le questioni di natura hardware. Questa, almeno, la linea portata avanti dal sito cinese IT Home che cita i post di Weibo dei famosi leaker Ice Universe e Digital Chat Station sulle suddette tematiche.

Difficile prevedere a cosa possa portare una scelta strategica di questo tipo. Ad esempio, c’è chi dice che il sensore da 200 MP del Samsung Galaxy S22 Ultra possa contare addirittura su pixel da 0,64 µm. Per il resto, allo stato attuale dei fatti appare improbabile che i telefoni della serie Samsung Galaxy S22 possano essere dotati di un sensore Time-of-Flight (ToF). Indiscrezione, questa, che non sorprende, in quanto questo plus è stato escluso anche dal Samsung Note 20 e dal Galaxy S21.

Il motivo? Allo stato attuale la tecnologia in questione non sembra servire a uno sviluppo significativo e potrebbe avere poco senso puntarci troppo con il Samsung Galaxy S22. Vedremo in quale direzione andranno le prossime indiscrezioni sul progetto.