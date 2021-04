Gli Oscar 2021 dovevano essere memorabili. Dovevano essere un modo per l’industria hollywoodiana di ripartire. Invece si è rivelata la peggior edizione di sempre, concludendosi nella maniera più imbarazzante possibile.

Al di là degli ascolti, in calo rispetto allo scorso anno, gli Oscar 2021 hanno rispettato molti pronostici ma riservato anche diversi colpi di scena. La scelta di cambiare l’ordine di premiazione ha stupito tutti, soprattutto perché solitamente l’annuncio del miglior film viene fatto per ultimo. Quest’anno, invece, dopo il classico In Memoriam, tributo video dedicato alle personalità scomparse nell’anno precedente, la scaletta ha svelato il vincitore del miglior film (Nomadland, senza alcuna meraviglia) seguito da miglior attrice e miglior attore in chiusura.

A sorpresa, Anthony Hopkins (che aveva già conquistato il Bafta) si porta a casa la sua seconda statuetta come miglior attore protagonista, diventando il vincitore più anziano di sempre. Il compianto Chadwick Boseman era stato il favorito per tutta l’award season: la sua straziante interpretazione in Ma Rainey’s Black Bottom lo avevano portato di diritto nella cinquina degli attori. Dopo aver annunciato la vittoria di Hopkins, la cerimonia si è bruscamente conclusa.

Anthony Hopkins, in realtà, non ha potuto presentarsi agli Oscar quest’anno per una scelta personale. Secondo i suoi rappresentanti, l’attore 83enne non se la sentiva (giustamente, data l’età) di viaggiare dalla Scozia, sua terra natia, fino a Los Angeles. In questo caso, però, non gli è stata data neanche la possibilità di collegarsi a distanza via Zoom per poter fare il suo discorso di ringraziamento. Diversi candidati, al contrario, erano sintonizzati virtualmente. Il premio di Hopkins, come riporta Variety, è stato quindi preso in affido dal presentatore Joaquin Phoenix.

Non è chiaro il motivo per cui il miglior attore sia stato annunciato per ultimo. Fatto sta che i pronostici parlavano chiaro: Chadwick Boseman era il favorito in assoluto. Una sua vittoria avrebbe assicurato all’Academy una chiusura emozionante della serata, cosa che alla fine non si è avverata.

Un colpo basso, diciamolo chiaro e tondo, speculare sulla morte di un artista per fare audience. Ma anche irrispettoso nei confronti di un mostro del cinema come Hopkins, il quale – da gran signore – ha tranquillamente commentato la sua vittoria in un video su Instagram, rivolgendo toccanti parole al collega scomparso.

Gli Oscar 2021, un’edizione indimenticabile in tutti i sensi.