Dal 27 aprile è disponibile la prima stagione di Fatma su Netflix, un dramma di produzione turca che prende il titolo dal nome della sua protagonista: Fatma è una donna umile che lavora nel settore delle pulizie e finisce per mettersi nei guai mentre cerca il marito scomparso, Zafer. Dopo aver commesso un omicidio, si ritroverà a compierne altri per avvicinarsi progressivamente alla verità sul suo compagno.

Tra suspense, mistero e dramma familiare, gli ingredienti di Fatma su Netflix la rendono un buon thriller con un personaggio centrale interessante: Fatma (interpretata da Burcu Biricik) è una donna in lutto determinata a trovare il marito scomparso perché apparentemente molto innamorata, ma anche dipendente economicamente dall’uomo che ha lasciato molti conti da pagare. Le sue richieste di informazioni sembrano cadere nel vuoto: bullizzata, ignorata o sfruttata da tutte le persone a cui chiede aiuto, finisce sotto il ricatto della criminalità che minaccia di costringerla a prostituirsi per ripagare i debiti del marito. La situazione degenera quando Fatma, dopo l’ennesimo confronto sfociato in minacce, uccide il boss Şevket: sarà solo il primo di una lunga serie di omicidi di cui la donna si renderà responsabile, in una ricerca del marito che finisce per diventare una forma di ribellione violenta alla repressione in cui ha vissuto per tutta la vita. Una semplice donna delle pulizie, una persona fin troppo pacata e sottomessa, diventa così un’affascinante assassina invisibile.

Pelin Distas, il direttore dei contenuti originali per la Turchia, nell’annunciare l’arrivo di Fatma su Netflix ha definito questa serie un “pugno nello stomaco” per la tipologia di temi trattati e l’interpretazione dei protagonisti. La serie è creata e diretta da Ozgur Onurme e prodotta da Basak Abacigil. Oltre alla protagonista Burcu Biricik, Fatma su Netflix è interpretata anche da Ugur Yucel, Mehmet Yilmaz Ak, Hazal Turesan, Gulcin Kultur Sahin, Deniz Hamzaoglu, Olgun Toker e Cagdas Onur Ozturk.

Nuova produzione turca dello streamer, Fatma su Netflix arriva per ora con la prima stagione composta da 6 episodi, di cui il trailer rivela già molti dettagli.