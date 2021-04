Con gli episodi di Station 19 e Grey’s Anatomy 17 del 27 aprile, in onda in prima visione assoluta per l’Italia su Fox, le trame di entrambe le serie pongono al centro il lutto per la morte del personaggio di DeLuca (Giacomo Gianniotti). Dopo aver braccato e consegnato alla polizia la trafficante Opal, il giovane chirurgo è morto al Grey Sloan Memorial Hospital per le ferite che la donna gli ha inferto, nonostante l’operazione eseguita da Teddy e Owen fosse inizialmente riuscita.

Il lutto per la morte di DeLuca informa entrambi gli episodi di Station 19 e Grey’s Anatomy 17 del 27 aprile: da un lato la sorella Carina (Stefania Spampinato) sprofonda nella disperazione più cupa, dall’altro i medici non riescono a capacitarsi di aver perso un altro collega, l’ennesimo nella lunga storia di morti del Grey Sloan Memorial Hospital. Inoltre tutti temono anche per la vita di Meredith, che è ancora incosciente causa Covide anche in questo episodio rivede Derek (Patrick Dempsey) nei suoi sogni.

L’elaborazione della perdita vedrà ancora un crossover tra Station 19 e Grey’s Anatomy 17 del 27 aprile, con un momento commemorativo molto toccante in cui apparirà nuovamente lo stesso Andrew (sebbene il suo personaggio sia deceduto, Gianniotti apparirà ancora anche negli episodi 8 e 9 di questa stagione).

Ecco le trame degli episodi di Station 19 e Grey’s Anatomy 17 del 27 aprile, intitolati rispettivamente Imparare a Volare e È Tutto Troppo, in onda alle 21.00 e alle 21.50 su Fox (canale 112 di Sky).

Station 19 4×07

La squadra è chiamata ad un raduno di un culto, dove trovano il suo leader su un tetto determinato a dimostrare di saper volare… Intanto Travis ha una sorpresa.

Grey’s Anatomy 17×08

Mentre i traumi e la pressione aumentano, i medici del Grey Sloan cercano una via per andare avanti con meno danni possibile. Richard intanto perde la fiducia…

L’episodio successivo di Grey’s Anatomy 17, il nono in onda il 4 maggio, sarà tutto dedicato allo stress post traumatico di Teddy, che emerge in tutta la sua evidenza dopo la perdita del suo paziente DeLuca.