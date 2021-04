Spotify sembra essere intenzionata ad alzare i prezzi dell’abbonamento Premium in Europa: come riportato da ‘androidcentral.com‘, le email di avviso hanno iniziato a fioccare, mettendo al corrente i fruitori della sgradita notizia. L’aumento sarà variabile: da 1 a 3 euro, in base al piano. L’abbonamento pensato per gli studenti passerà da 4,99 a 5,99 euro, quello singolo da 9,99 a 10,99 euro. Il piano dedicato alle coppie passerà da 12,99 a 13,99 euro, mentre quello familiare da 15,99 a 17,99 o 18,99 euro. L’incremento potrebbe variare anche a seconda del mercato, quindi non date per oro colato i prezzi di cui sopra, da ritenersi, per adesso, pure e semplici indiscrezioni.

Le rimodulazioni di Spotify dovrebbero scattare per la fine del mese (sono ormai prossime), ma, in caso di abbonamento attivo e regolarmente pagato, gli aumenti scatteranno da giugno (o almeno così si dice). Qualcuno, davanti a questa notizia, storcerà il naso: difficilmente gli utenti resisteranno alla tentazione di guardare altrove (la concorrenza nel settore è spietata, basti pensare ai vari Apple Music, YouTube Music e Amazon Music, che pure sono all’altezza della loro fama). C’è, però, anche chi si sarà ormai affezionato al proprio abbonamento Premium di Spotify, e deciderà di pagare l’aumento senza valutare le alternative (che, come detto sopra, non mancano, e sono anche piuttosto agguerrite, non solo per quanto riguarda i prezzi, ma anche per la qualità e la vastità dell’offerta proposta, giocandosela spesso alla pari con Spotify).

Noi continuiamo a sperare che le rimodulazioni non si riveleranno troppo salate per il nostro Paese, anche se ci sono pochi dubbi sul fatto che scatteranno di sicuro (se non da maggio, sicuramente da giugno per gli utenti paganti). Se avete una o più domande da fare utilizzate il box che vedete subito qui sotto: proveremo a rispondervi nel più breve tempo possibile.