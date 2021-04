A che punto siamo con il supporto del 5G Iliad per iPhone e smartphone Android? Molti possessori di dispositivi di ultima generazione che potrebbero navigare in internet a velocità decisamente maggiorata rispetto al 4G attendono che il loro operatore mobile di riferimento provveda a garantire appunto l’adeguato supporto. L’attesa tuttavia non è ancora finita neanche giunti al termine di aprile 2021 e i device abilitati alla connessione ultra-veloce, sono davvero pochi.

La rete 5G Iliad per iPhone non è ancora garantita. Anche chi possiede gli ultimissimi iPhone 12 dovrà accontentarsi, per il momento, solo del 4G. Un recentissimo feedback riportato al termine di questo articolo mette in evidenza l”intenzione del vettore di completare i lavori per dare a molti clienti la disponibilità dell’ultima tecnologia di connessione. Sta di fatto, tuttavia, che i dispositivi che possono godere del servizio di navigazione sono ancora pochi e soprattutto non appartengono a tutti i brand più diffusi. Per il momento, infatti, usufruiscono del 5G Iliad solo i Huawei P40 (esclusi i modelli Lite), Oppo Reno 4 e Reno 4 Pro 5G, Find X2 Lite, Find X2 Neo e anche Find X2 Pro. Ancora sono compatibili con la navigazione ultra veloce lo Xiaomi MI 10T Lite, il Mi 10, il Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10 Pro, i Motorola Edge, Moto G 5G Plus, Moto Razr 5G e infine Nokia 8.3. Mancano all’appello insomma, oltre agli iPhone anche i Samsung, i OnePlus per citare due marchi più che noti.

Oltre al punto sul 5G Iliad per iPhone e smartphone Android, va anche precisato che la copertura della reta ultra-veloce per l’operatore mobile è attiva solo in determinate città. Queste sono Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara e ancora Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano. Iòl segnale specifico è presente pure a Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria e infine a Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza.