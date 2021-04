Dopo il recente rinnovo per la diciannovesima stagione le prime anticipazioni sul finale di NCIS 18 tendono a preannunciare un episodio divisivo. Le questioni sul tavolo sono molte, a partire dal ruolo del capo storico Gibbs che è stato sospeso dal servizio e costretto a restituire il distintivo dopo aver fatto giustizia da solo in un caso di maltrattamenti di animali. La trama è proseguita negli episodi successivi con l’arrivo di una guest star d’eccezione, Pam Dowber, la moglie di Mark Harmon, nei panni di una giornalista a cui Gibbs affida la sua verità, ma a quanto pare ci si prepara ad una conclusione completamente inaspettata.

Il finale di NCIS 18, il sedicesimo episodio della stagione, sarà certamente determinante nello stabilire la sorte di Gibbs e probabilmente anche il suo impegno futuro dell’NCIS: la serie è stata rinnovata per una diciannovesima stagione da CBS ma non è ancora chiaro quale sarà l’impegno di Mark Harmon, se tornerà a tempo pieno come interprete o resterà come produttore esecutivo limitandosi ad apparire solo in alcuni episodi.

Di sicuro il finale di NCIS 18 sarà inaspettato e controverso: così lo ha definito Wilmer Walderrama, interprete dell’agente Torres: oltre ad anticipare una potenziale svolta romantica per il suo personaggio e quello della Bishop, l’attore ha aggiunto che ci sarà molto da discutere tra gli affezionati alla serie dopo aver visto il sedicesimo ed ultimo episodio della stagione.

Intervistato da TvLine, Walderrama ha parlato così del finale di NCIS 18.

Voglio dire, daremo alla gente molto di cui parlare. Non sono uno di quelli che crea aspettativa dicendo ‘Aspetta e vedrai!’, ma amico, questo episodio è davvero imprevedibile. Prometto che non nessuno si aspetta ciò che vedrà.

L’attore non ha aggiunto dettagli specifici sulla trama del finale di NCIS 18, soprattutto perché non è autorizzato a diffondere dettagli sulla storyline principale che riguarda Gibbs, ma ha parlato di un episodio carico di emozione a conclusione di una stagione particolare, che ha anche incluso il tema della pandemia da Covid e che ha perso il personaggio di Jack Sloane.

Posso parlare solo per Torres. Non interpreto Gibbs, e non spetta a me commentare. Ma dirò che questo episodio è semplicemente tosto, amico. È un tipo di episodio controverso e molto emozionante.

In Italia il finale di NCIS 18 andrà in onda solo il prossimo autunno, con la seconda parte di stagione: la prima è attualmente in onda ogni venerdì in prima serata su Rai2.