I Miei Passi di Fiorella Mannoia è in edicola da questa settimana. Si tratta di un’antologia in vendita in edicola per ripercorrere il percorso musicale di Fiorella Mannoia, iniziato quasi 50 anni fa, tanti sono gli anni che la cantante sta trascorrendo nel mondo della discografia.

Stimata dai colleghi e amata dal pubblico, dal 27 aprile è in edicola la prima uscita che celebra la musica e la discografia della Mannoia. 5 i volumi in totale, a cadenza settimanale a partire da oggi per raccogliere il meglio del repertorio di Fiorella Mannoia donando ai fan un’imperdibile antologia da collezione.

Delle 5 uscite a cadenza settimanale, 4 sono doppi CD che raccolgono 138 brani. Non solo i migliori brani della cantante, le hit indimenticabili e le più cantante, ma anche duetti, cover ed emozionanti versioni live. Ad impreziosire ogni uscita è lunga intervista inedita in cui Fiorella Mannoia racconta personalmente la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e incise, e rivela tanti aneddoti e curiosità legati alla sua carriera.

La quinta uscita è quella che riguarda il nuovo disco di inediti, in edicola per chiudere la raccolta. Padroni Di Niente – questo il titolo della sua ultima fatica discografica – è disponibile in digitale e in tutti i negozi di musica in versione fisica. Arriverà anche in edicola come ultima uscita di I Miei Passi di Fiorella Mannoia martedì 25 maggio.

“Avevo 14 anni quando partecipai al Festival di Castrocaro. E già lì feci una scelta coraggiosa: a quel tempo le donne cantavano le donne, portando in gara brani di Mina o Patty Pravo. Scelsi di cantare ‘Un bimbo sul leone’ di Adriano Celentano. Con la mia voce ho sempre preferito il repertorio maschile. La mia decisione fu considerata bizzarra ma ci fu Ravera che credette in me”, racconta la Mannoia.

“È con ‘Come si cambia’ che ho veramente capito e preso consapevolezza che questo sarebbe potuto essere il mio mestiere e che questa mia voce ‘drammatica’ riusciva a suscitare delle emozioni, se aveva un testo importante. Fino a quel momento era stato un susseguirsi di tentativi nel trovare una strada, una dimensione artistica che mi rappresentasse”, prosegue.

