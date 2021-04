Il nuovo album di Billie Eilish ha ufficialmente una data e un nome. In questi mesi la cantautrice losangelina, partner in crime del fratello Finneas, ha più volte lanciato indizi sulla nuova release fino a postare un’immagine che la ritraeva di fronte alla sua DAW intenta a completare il disco.

Oggi si scopre che il nuovo album di Billie Eilish si chiamerà Happier Than Ever e uscirà il 30 luglio. La voce di Bad Guy ha pubblicato un teaser sui suoi profili social accompagnato dalla didascalia, appunto, “Happier Than Ever”. La notizia è stata riportata nei cartelloni pubblicitari di tante città. I manifesti e il teaser pubblicato dalla popstar mostrano Billie Eilish nel suo nuovo look, totalmente bionda, e con il solito sguardo disincantato.

Recentemente la star ha confessato a Stephen Colbert di Variety che il nuovo album è venuto fuori soprattutto grazie alla pandemia del Covid-19. Inizialmente si pensava che Happier Than Ever fosse il titolo di un nuovo singolo, ma sui manifesti viene fugato ogni dubbio: “Album out”.

Happier Than Ever sarà il secondo disco in studio dopo When We Fall Asleep Where Do We Go? pubblicato nel 2019. Nel frattempo la popstar ha costellato il tempo con nuovi singoli, da My Future a Lo Vas A Olvidar, registrando anche una cover di Something dei Beatles. Cosa aspettarsi da Happier Than Ever non è dato saperlo, ma l’artista di Los Angeles non è nuova alle sorprese.

Nel teaser pubblicato sui social Billie Eilish canta un motivetto vintage con la sua inconfondibile voce. Per il momento non è dato conoscere se prima della pubblicazione del nuovo album di Billie Eilish arriveranno nuove anticipazioni né è stata resa nota la tracklist. Ciò che è noto di Happier Than Ever è il teaser, la data di uscita e il titolo, ma potrebbero arrivare novità senza preavviso.