Da alcune ore a questa parte è disponibile anche in Italia l’aggiornamento con iOS 14.5, con nuove emoji a dominare la scena. Tante le novità concepite da Apple, ma tra quelle più interessanti abbiamo senza ombra di dubbio la possibilità di sbloccare lo schermo del dispositivo pur utilizzando la mascherina (il colosso americano si è finalmente adattato all’epoca della pandemia sotto questo punto di vista), fino ad arrivare all’arrivo sulla scena della nuove emoji. Inclusioni interessanti, che meritano senza ombra di dubbio un approfondimento oggi 27 aprile qui in Italia.

Cosa sappiamo sulle nuove emoji con l’aggiornamento iOS 14.5

In attesa di scoprire gli effetti del tanto richiesto aggiornamento con iOS 14.5 sull’utilizzo quotidiano dei dispositivi coinvolti, a partire dall’impatto che avremo sulla durata della batteria, questo martedì occorre concentrarsi soprattutto sull’arrivo delle nuove emoji. Dopo aver anticipato che il rilascio ci sarebbe stato nello scorcio iniziale di questa settimana, come avete notato con il nostro articolo di ieri, possiamo infatti andare nel pratico per comprendere in quale direzione si sia mossa Apple.

Ad esempio, con l’aggiornamento in questione sono state introdotte diverse versioni di cuori, smiley e coppie. Le nuove emoji assicurate da iOS 14.5, però, non si fermano qui, se pensiamo che ora potremo divertirci con “faccia che espira“, oltre alla cosiddetta “faccia con occhi a spirale” e “faccia tra le nuvole“. Non potevano certo mancare novità per quanto riguarda il cuore, che ora potrà andare anche “in Fiamme“, oltre ad essere “riparato“.

Fondamentalmente, potremmo impostare il discorso sulle nuove emoji portate da iOS 14.5 in due sezioni. Da un lato, l’aggiornamento garantisce il supporto per le tonalità della pelle separate per ogni individuo in tutte le varianti della coppia che bacia. Ancora, nuove emoji del viso, emoji del cuore, emoji della donna con la barba e tanto altro ancora che potrete scoprire dopo il download.