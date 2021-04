EDWARD FOX & THE ANIMAL KINGDOM

Prosegue la mia “missione” di segnalare tanti artisti incredibilmente validi che non hanno spazio su media o radio. Sul mio canale Telegram oltre a postare brani musicali raccontati, ho anche creato una sorta di “rivista” chiamata ASCOLTAMI! dove, nei commenti, tutti possono inserire il proprio videoclip o brano musicale. Poi scegliamo quelli con cui collegarci nelle dirette WE HAVE A DREAM del martedì sera. Li intervisto e mostro il loro video. Successivamente, come sto facendo adesso, isolo la loro partecipazione e la pubblico qui su OptiMagazine. In seguito alcuni di loro si esibiranno live nel mio Premiato Circo Volante del Barone Rosso. Su Telegram in questo momento siamo arrivati al n° 6 di ASCOLTAMI! Ecco il link diretto per accedervi https://t.me/RedRonnieTv/924

Ecco i tre progetti che propongo oggi:

EDWARD FOX & THE ANIMAL KINGDOM

Artista unico che si è collegato dall’isola di Gran Canaria, dopo essere emigrato da Sesto San Giovanni in Danimarca e Irlanda. Il suo brano “Gran Canaria” è diventato la bandiera dell’isola. Dopo la diretta che abbiamo fatto è stato contattato dall’artista più importante dell’isola, come se fosse la nostra Mina italiana, per collaborare insieme.

FRACTAE

Paolo Caruccio, questo il nome del protagonista del progetto, ha rivestito il suo brano “Paolo Fox” con un video virato con colori psichedelici in un vecchio schermo televisivo.

RED ROL

Rock’n’Roll !!!!!! In un mondo musicale fatto di Auto-Tune, computer, sequenze, finalmente arrivano anche band di sano rock suonato con amplificatori che fumano. Ecco la loro “Call me”

Queste le info che ogni artista o band ha mandato:

EDWARD FOX & The Animal Kingdom

Edward Fox & The Animal Kingdom é la band dell ́artista italiano Edoardo Dougie Kevin Bottalico. Una band appassionata di rock, folk, indie, blues, pop.. ma che non vuole essere limitata da un genere preciso. Ci piace la musica, we go with the flow. La nostra missione é unire la gente, tirar sui morali, ispirare e connettere. Siamo convinti che la musica sia una cura, dunque vogliamo contribuire anche noi come possiamo con la nostra creatività, aiutando chi ha bisogno a sentirsi meglio, a riflettere, a lottare, divertirsi, a sognare e a ricordarci che la vita é un regalo, che tutti meritiamo di goderci. Siamo tutti fiori della stessa pianta. We are one :)

The Animal Kingdom “Il Regno Animale” cerca di raccogliere in musica tutto questo.

Edoardo é nato a Milano, cresciuto a Sesto San Giovanni e vive a Copenaghen da 12 anni, dopo un breve soggiorno a Dublino. Dal 2017 ha scoperto l’isola di Gran Canaria, che gli ha cambiato la vita. Dopo una grave depressione nel 2016, il destino lo ha portato a Gran Canaria e grazie ad essa a riscoperto se stesso e la magia della musica. Debutta nel 2020 con la canzone “Gran Canaria” proprio dedicata al luogo e alla gente che lo hanno fatto rinascere e credere in se stesso.

Poco dopo l ́inizio della sua carriera, il mondo é colpito dalla pandemia ed Edoardo perde il suo lavoro come guida turistica. In quarantena a Las Palmas poco dopo perde suo nonno a causa del Covid, senza potergli dire addio. Sostenuto nuovamente dalla magia dell’isola compone “Rise Again” – un inno di libertà ispirato dalla forza e il carisma di suo nonno, una canzone per il popolo, un brano coraggioso, per rialzare gli animi e unire la gente.

Usciranno successivamente il video della canzone “Rise Again” (un multi-screen video con riprese di 91 persone in quarantena da 35 paesi diversi per celebrare la forza del rimanere uniti e allo stesso celebrare il compleanno del nonno appena perso ) e il video ufficiale di “Gran Canaria”. Quest’ultimo diventa virale in autunno. Questa visibilità porta Edward Fox ad essere conosciuto per la prima volta dai media canari, seguono interviste radiofoniche, articoli di giornale, un ́apparizione in TV e l ́invito a suonare la canzone di “Gran Canaria” con un coro di bambini al leggendario Auditorio Alfredo Kraus, per un concerto di beneficienza di Natale.

Da 5 anni a questa parte, Edoardo viaggia tra Copenaghen e Las Palmas, lavorando ai suoi progetti artistici e sognando di vivere con la sua musica…convinto più che mai che le coincidenze non esistono e che l ́arte ci unisce, ci fa crescere ed evolvere.

“Gran Canaria” official video: https://lnk.to/GCvideo

“Rise Again” (Lockdown version, multi-screen video) : https://lnk.to/RiseAgain2020 “Rise Again (2.0)” studio version: https://lnk.to/RiseAgain2021

SOCIAL MEDIA: https://edwardfoxandtak.lnk.to/socialmedia

FRACTAE

FRACTAE sono canzoni nate nella bocca dello stomaco, sono riff di chitarra con cassa e clap.

FRACTAE sono le quattro del mattino in autostrada, le cene di lunedì sera al cinese, lo stesso paio di auricolari condivisi e la foto da bambino al mare con gli occhi chiusi.

FRACTAE è il progetto artistico del cantautore, polistrumentista e producer torinese Paolo Caruccio. Affonda le sue radici sia nella cultura indie che nella tradizione italiana della musica leggera: dalla scuola di Battisti e Tenco, fino alle chitarre ruvide e i synth spaziali d’oltremanica. Fractae sviluppa uno stile di scrittura e una ricerca del suono personali ma ricchi di riferimenti.

Ha tenuto concerti ed esibizioni live in tutta Italia suonando in numerosi festival e rassegne tra cui Deejay On Stage, Apolide Festival e Rock In Roma. Dal 2019 è performer fisso del format “This Is Indie” per il quale ha cantato in club come Alcatraz, Viper Theatre, Hiroshima Mon Amour. Ha partecipato ad alcuni concorsi vincendo: Follow The Wave (Sugar), Songwriting Camp Sony, Alta Frequenza. Ha inoltre composto musiche e sonorizzazioni per spot pubblicitari e cortometraggi collaborando fra gli altri con il CSC (Centro Sperimentale di Cinematografia) di Torino e Sottodiciotto Film Festival.

Il progetto Fractae nasce con “Cartina Corta”, singolo d’esordio. Successivamente è la volta di “Spleen Tropicale”, scritto con Bea Zanin, lanciato durante la Torino Fashion Week. Il penultimo singolo, “Wasabi”, uscito a febbraio 2020, viene inserito nella playlist editoriale di Spotify “Scuola Indie” e suscita l’attenzione delle principali testate giornalistiche come La Stampa e Repubblica. Con il singolo “Malinconia Delivery”, uscito il 6 novembre, ha iniziato la sua collaborazione con l’etichetta Neverending Mina (edizioni Sugar Music). Il video del brano è in rotazione su MTV New Generation. L’ultimo singolo, “Paolo Fox”, uscito il 3 febbraio 2021 per Neverending Mina, è in rotazione su Radio Rai 2 Indie.

RED ROLL

Red Roll nasce a maggio 2018. Si compone di 4 musicisti professionisti della provincia di Bologna.

Giordano Passini (Voce e chitarra), Leonardo Palmieri (Chitarra e cori), Cesare Martone (Basso), Jonathan Martone (Batteria).

Red Roll è un marchio regolarmente registrato.

Hanno all’attivo tanti concerti tra cui un live in apertura all’esibizione dei Nomadi ed un concerto a Bormio sulle piste da sci durante la gara di discesa di Coppa del Mondo.

Ad ottobre 2020 è uscito il loro primo singolo: Call Me Mad. A novembre 2020 è uscito il loro primo EP: “At the End The Beginning”, pubblicato con l’etichetta di Ferrara ®esisto.

Finalisti regionali di Sanremo rock, edizione in corso, in attesa delle prove live finali.

I brani dei Red Roll sono stati trasmessi da radio di tutto il mondo e hanno destato interesse da parti di alcuni produttori tra i più importanti del panorama rock contemporaneo.

