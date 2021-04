Presentato oggi 27 aprile il nuovo Amazon Fire HD 10, un tablet concepito per una migliore esperienza dei contenuti multimediale (nasce essenzialmente per questo, anche se chiaramente ci si può fare anche altro). Il display Vivid ha una diagonale da 10.1 pollici con risoluzione fullHD (1920 x 1080 pixel), assistito da altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos. Lo storage interno ha tagli di 32 o 64GB, anche se non manca lo slot per espandere la memoria fino a 1TB tramite microSD.

Amazon Fire HD 10 è spinto da un processore octa-core da 2.0GHz, con 3GB di RAM, una fotocamera frontale da 2MP ed una batteria in grado di garantire fino a 12 ore di autonomia. Tra le connettività supportate il Bluetooth ed il jack per le cuffie da 3.5mm. Il sistema operativo è governato da Fire OS di Amazon, basato su Android (tante le funzioni associate, come quella Split Screen che permette di utilizzare due applicazioni contemporaneamente). Amazon Fire HD 10 vi consentirà l’accesso immediato a tanti dei servizi più amati, come nel caso di Kindle e Prime Reading (per le vostre letture), Prime Video (per godere dei film e delle serie TV incluse nel catalogo) e Prime Music (per tutta la musica che volete). Amazon Fire HD 10 gode anche della certificazione ‘Reducing CO2’ di Carbon Trust, per l’impegno profuso dal produttore nell’abbattere la ‘Carbon Footprint’ dei propri device.

I pre-ordini di Amazon Fire HD 10 verranno aperti da qui a poco, con prezzi da 149,99 euro (potrete abbinarci custodie disponibili nelle nuance cromatiche nero, lavanda, verde oliva e denim) e spedizioni dal 26 maggio (a distanza di quasi un mese da oggi). Immaginiamo saranno in molti a volerci dare una chance: quanti tra voi lettori? Lasciate un commento all’articolo per farcelo sapere (vi risponderemo a nostra volta per farvi sapere cosa ne pensiamo).