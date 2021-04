Da Doc Nelle tue Mani a L’Amica Geniale, quello che ha in serbo per noi il nuovo palinsesto Rai della prossima estate è solo un momento di ripasso generale, giornate in cui sperare nella zona gialla o bianca e guardare o riguardare le stagioni e le puntate di alcune delle serie di punta della rete ammiraglia. Questo è quello che hanno pensato e studiato i piani alti della tv pubblica piazzando in piena estate, nel prime time della domenica, del lunedì, del mercoledì e del giovedì, le sue fiction, il tutto alternano al grande calcio.

In particolare, la domenica sera sarà dedicata alle fiction in replica con Vivi e lascia Vivere dal 18 luglio al 22 agosto e Una Voce per Padre Pio il 4 luglio. Non sappiamo ancora bene cosa andrà in onda prima (alternato al calcio) o dopo il 22 agosto, ma quello che è certo è che i titoli e le date possono ancora cambiare. Anche al lunedì non mancheranno le fiction in replica per la gioia dei fan de L’Amica Geniale che, in attesa della terza stagione, potranno darsi al ripasso delle prime due a partire dal 5 luglio e fino al 23 agosto.

A quel punto il 30 e il 31 agosto e poi il 6 il 7 settembre, sempre al lunedì, toccherà a Bella da Morire tornare in onda in replica.

Toccherà a Doc Nelle tue Mani tornerà nella sua zona comfort come leader del giovedì sera. Il medicald drama dei record con Luca Argentero e Matilde Gioli tornerà presto con una seconda stagione, le cui riprese non sono ancora iniziate, ma nel frattempo ripercorrerà gli intensi episodi della prima a partire dal 24 giugno e fino al 12 agosto. Il timone finirà nelle mani di Luisa Ranieri con la replica de La Vita Promessa 2 in onda dal 19 agosto.

LE FICTION IN REPLICA SU RAI PREMIUM

Non trovate la vostra fiction del cuore in replica nei palinsesti di Rai1? Tranquilli perché a dare un aiuto ci penserà Rai Premium. Alla domenica sera ci terrà compagnia Vite in fuga fino al 27 giugno, al lunedì toccherà a Lolita Lobosco con le repliche della prima stagione dal 7 al 28 giugno, al martedì ci sarà la staffetta Imma Tataranni (fino al 6 luglio) e Mentre ero Via (fino al 17 agosto), al mercoledì Come una madre fino al 9 giugno e L’allieva dal 16 giugno all’1 settembre, chiudono la settimana e le repliche Il Giovane Montalbano al venerdì e Nero a Metà il sabato.