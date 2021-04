Come è finita La Fuggitiva? In molti se lo stanno chiedendo perché non sono riusciti a seguire l’ultima puntata ieri sera, altri ancora, invece, sanno bene quello che ne è stato di Arianna e di suo figlio e, soprattutto, sulla verità relativa alla morte del suo amato marito e non solo. Il vaso di Pandora si è scoperchiato nel finale in onda ieri sera su Rai1 svelando qualcosa che quasi tutti noi avevamo già immaginato da un pezzo e che, adesso, lascia aperta una piccola porticina per il futuro della serie.

La Fuggitiva 2 ci sarà? Nella conferenza stampa di presentazione del progetto a lasciare una speranza ancora accesa è stato il regista Carlo Carlei che ha rivelato di aver tracciato le linee per una seconda stagione e di essersi permesso “una porta aperta, per poter eventualmente riproporli in una fase successiva delle loro esistenze“. Naturalmente il regista si riferiva ai personaggi della fiction sicuro che sarebbero entrati nel cuore dei fan e così è stato.

La Fuggitiva con Vittoria Puccini ha portato a casa una media del 21% di share e questo spiana la strada ad un possibile ritorno per una seconda stagione ma partendo da chi e da cosa? L’unica cosa certa al momento è che Arianna è ancora una fuggitiva.

ATTENZIONE SPOILER!

La protagonista continua ad essere una possibile vittima e se fino a questo momento era nel mirino d Maurizio, arresto e poi morto, presto potrebbero esserci altre ripercussioni ai suoi danni e anche a quelli del figlio. L’uomo che le ha fatto da padre non solo l’ha tenuta sotto controllo in tutti questi anni ma era anche l’artefice della morte dei suoi genitori quando lei era solo una bambina, ma ha davvero senso continuare questo filone?

La ’ndrangheta non dimentica e questo significa che è proprio loro la mano che ha ucciso Feola nel suo letto di ospedale lasciandolo con le vene dei polsi tagliate. Le indagini non possono andare avanti perché non ci sono le prove del suo omicidio e nemmeno le telecamere possono essere d’aiuto visto che si sono spente per mezz’ora ma proprio perché il dubbio resta, Arianna dovrà fuggire ancora e rimanere al sicuro.

L’unico colpo di scena possibile a questo punto è che dietro Maurizio ci siano altre persone o, magari, un’altra motivazione perché al momento tutto sembra ormai essersi esaurito.

#lafuggitiva suspense ed emozioni alle stelle. Complimenti a tutto il cast soprattutto alla bravissima #vittoriapuccini Un action-thriller davvero molto coinvolgente‼️ pic.twitter.com/qFDd1qFgBj — #Lucinda#Gomez (@LucindaGomez3) April 26, 2021

La Fuggitiva 2 può ripartire dalla potenza dei suoi personaggi e dal legame che hanno saputo costruire Arianna e Michela che, da sua grande accusatrice si è rivelata essere una fondamentale spalla su cui poggiare per venire fuori da una situazione intricata. Le due, insieme al giornalista Marcello hanno risolto il mistero e non è detto che anche in futuro il trio possa occuparsi ancora di qualcosa che al momento ci sfugge o, magari, legando la storia di Arianna a quella di altre donne. L’unica cosa certa è che il successo della fiction è sicuramente legato alla presenza di un’ottima Vittoria Puccini e non può prescinderne.