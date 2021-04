Chi chiama dal numero 02943212? Il mittente è affidabile o siamo al cospetto dell’ennesimo call center che vuole proporci qualche offerta più o meno conveniente? Niente panico o timore se si visualizza il recapito in questione sul display del proprio smartphone che naturalmente non va contrassegnato come spam e dunque numero indesiderato. Siamo al cospetto di un servizio di monitoraggio GLS, naturalmente relativo alla spedizione di un pacco.

Rispondendo al numero 02943212, partirà una voce automatica con il dettaglio dell’ordine in consegna in giornata presso il proprio domicilio, magari presso un ufficio o altro luogo. Il messaggio vocale dettaglia le informazioni relative alla spedizione pronta ad arrivare a destinazione, dunque il nome del prodotto, il mittente e altri dati utili per essere pronti all’arrivo del corriere.

Appurato chi chiama dallo 02943212, va chiarito cosa bisogna fare a seguito della ricezione della chiamata. Dopo aver terminato l’ascolto dell’intero messaggio automatico, non bisognerà effettuare alcuna operazione di conferma per la consegna. Piuttosto bisognerà solo stare in allerta per la ricezione del pacco presso l’indirizzo già fornito al momento dell’ordine di uno o più prodotti.

Il corriere GLS si occupa anche delle spedizioni Amazon non vendute direttamente dal noto store ma attraverso uno dei venditori terzi. Occhio dunque a prestare attenzione al numero 02943212 e dunque a rispondere, soprattutto nel caso in cui nei giorni precedenti alla chiamata, sia stato effettuato un qualsiasi ordine. Tra l’altro, proprio il contatto sarà accompagnato o preceduto da un messaggio di testo a nome del corriere in cui si conferma la spedizione in arrivo. Per i clienti del servizio interessati, in ogni momento, sarà possibile effettuare il monitoraggio di quanto in arrivo dal sito gls-italy.com, nell’apposita sezione di tracciamento. Per effettuare l’operazione sarà naturalmente necessario sempre il codice di riferimento del pacco in arrivo.