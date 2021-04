Il produttore asiatico ha rilasciato la patch di sicurezza di aprile 2021 a bordo di tanti dispositivi Galaxy da lacune settimane a questa parte, cambiando improvvisamente marcia tramite l’introduzione della patch di sicurezza di maggio 2021 sui Samsung Galaxy S21. Il portale ‘SamMobile‘ non lascia dubbi a riguardo: il pacchetto è, per adesso, disponibile per un numero limitato di mercati, per poi espandersi gradualmente ed includere più regioni. Le patch di sicurezza di maggio 2021 hanno debuttato sulla serie dei Samsung Galaxy S21 in Europa, portando il firmware alla versione G99xBXXU3AUDA.

I top di gamma in carica sono stati i primi a ricevere la patch di sicurezza di maggio 2021, ma potete stare certi non saranno gli ultimi. Adesso possiamo provare ad indovinare quale sarà il prossimo dispositivo Galaxy che riceverà l’aggiornamento: si tratterà probabilmente di un telefono di punta, come pure di un telefono di fascia intermedia (Galaxy A o M). In ogni caso, il colosso di Seul non ha dettagliato le patch di sicurezza di maggio 2021, rilasciando perà un log delle modifiche per l’intero upgrade (il pacchetto sembra contenere più che delle ultime patch di sicurezza).

I possessori dei Samsung Galaxy S21 in Europa dovrebbero presto ricevere una notifica di un download da 1.2GB, con miglioramenti alla fotocamera ed al sistema di condivisione rapida. Dovreste essere in grado di scaricare il pacchetto attraverso il solito percorso ‘Impostazioni > Info sul telefono > Aggiornamento software‘, magari non subito, ma comunque entro qualche giorno. Non statevi a preoccupare dei vostri dati, che non verranno in alcun modo cancelllati (a meno che non siate voi ad effettuare un ripristino allo stato di fabbrica per qualche motivo, facendo quindi bene ad optare per un backup). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.