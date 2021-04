NOW, il noto servizio di streaming on-demand ed in diretta di Sky, dopo circa un mese dal rinnovo del design e della nomenclatura, è sempre in continua evoluzione, permettendo ai tanti appassionati di accedere ad un intrattenimento più ricco e di qualità. Ebbene, da oggi 27 aprile 2021, l’app è disponibile anche sui dispositivi Apple TV di quarta generazione (Apple TV HD ed Apple TV 4K). Entrando nell’App Store è possibile scaricare l’app, registrarsi ed abbonarsi ad uno o più Pass sull’apposito sito ‘nowtv.it’.

Tutti i possessori di una Apple TV non dovranno fare altro che entrare nella Homepage di NOW, godersi l’intrattenimento in maniera veloce e pratica raggiungendo i contenuti desiderati o seguendoli tramite la suddivisione nelle categorie Serie TV, Cinema, Show e Sport. Sempre a partire dalla giornata odierna, l’intera offerta live ed on demand del servizio in streaming di Sky sarà visibile sul grande schermo in qualità HD 1080p (mentre per coloro che accedono ai Pass Cinema, Entertainment e Kids da un dispositivo mobile è disponibile la visione in HD in qualità 720p, come già annunciato per il Pass Sport).

Sky, dunque, invita ad entrare nella community di NOW per godersi il divertimento con le Serie TV attuali, come ad esempio Anna, Domina, The Undoing, Speravo De Morì Prima – La serie su Francesco Totti, Zack Snyder’s Justice League, le saghe complete di Harry Potter e Il Trono di Spade, Gomorra e anche altri Show di Sky, come Alessandro Borghese – 4 Ristoranti e tutti i grandi eventi sportivi sia nazionali che internazionali). I nuovi iscritti avranno la possibilità di sottoscrivere i Pass Cinema ed Entertainment al costo di 3 euro per il primo mese (invece di 14,99 euro). L’approdo in via ufficiale dell’app NOW sulle Apple TV di quarta generazione regala tantissime novità con zero vincoli ed un abbonamento facile da gestire.