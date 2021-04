Ci risiamo anche in questo lunedì 26 aprile: Vodafone mail non funziona ancora, dopo un weekend caratterizzato da numerose anomalie e per molti utenti, dal mancato accesso alla propria casella di posta elettronica. Come sottolineato anche nella giornata di ieri, le difficoltà si sono presentate anche per i clienti con vecchio recapito TeleTu, marchio sempre del gruppo dell’operatore rosso.

Cosa sta succedendo ancora in queste prime ore di inizio settimana? I problemi per il servizio sono i seguenti: Vodafone mail non funziona fin dal primo tentativo di accesso. Pur inserendo nella pagina di login il proprio nome utente e la password corretta, il sistema non consente di entrare nella casella di posta elettronica. Anzi, la particolarità dell’errore è anche la seguente: in pratica il monitor del computer o anche il display dello smartphone o del tablet manifesta degli episodi di sfarfallio. Nulla da fare dunque per la consultazione dei messaggi, né tanto meno per l’invio di nuovi.

Un aspetto negativo delle anomalie con l’accesso alla posta elettronica Vodafone è che, almeno per il momento, non si registrano soluzioni ufficiali dell’operatore in merito al disservizio che perdura ormai da non poco tempo. Il canale prestabilito per l’assistenza resta quello del numero 190 per cercare di parlare con un operatore e dunque ricevere l’adeguato supporto. A questa soluzione più tradizionale e nota, se ne affiancano almeno altre due. La prima è quella che passa attraverso l’assistente virtuale Tobi nell’app My Vodafone; la seconda è rappresentata dal profilo Twitter @VodafoneIT dell’operatore al quale rispondono prontamente degli assistenti.

Aggiornamento 10:05 – Di seguito un feedback, seppur generico, per i problemi odierni e dell’ultimo weekend, raccolto dal profilo social Twitter dell’operatore. A chi Vodafone mail non funziona ancora in queste ore, il team di supporto consiglia di procedere ad una verifica dettagliata, inoltrando i propri dati tramite messaggio privato, proprio attraverso la piattaforma.