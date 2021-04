Arrivano ulteriori riscontri in queste ore alla fatidica domanda “quando esce iOS 14.5“. C’è un’enorme attesa nei confronti dell’aggiornamento in questione, essendo potenzialmente in uscita da diverse settimane. Riscontri ufficiali in merito sono arrivati solo la scorsa settimana, con l’evento Apple che a conti fatti ha portato la mela morsicata ad anticipare l’annuncio più importante. Il pacchetto software in questione, infatti, sarà in distribuzione con la sua versione ufficiale e definitiva a partire da questa settimana.

A questa comunicazione ufficiale, tuttavia, abbiamo aggiunto anche le dritte del caso per tutti coloro che intendono provare da subito la release candidate, come avrete notato con il nostro articolo di pochi giorni fa. Dunque, se da un lato abbiamo le idee più chiare su quando esce iOS 14.5, allo stesso tempo da almeno quattro giorni a questa parte c’è già la possibilità di testare quella che a conti fatti è la variante stabile dell’aggiornamento concepito da Apple. Ora, non resta che focalizzarsi sui tempi del colosso di Cupertino.

Domanda ricorrente sull’uscita dell’aggiornamento: quando esce iOS 14.5?

Provando a scendere in dettagli, abbiamo due elementi sui quali è possibile concentrarsi. Secondo quanto riportato da 9to5Mac, più in particolare, ci sono ulteriori indicazioni direttamente da Apple, che a conti fatti conferma la timeline che era emersa di recente. Dunque, in settimana avremo finalmente a nostra disposizione il tanto invocato aggiornamento. Resta da capire quale sia la data buona per fare questo step, considerando anche lo storico del colosso americano.

A tal proposito, è facile immaginare la risposta alla domanda “quando esce iOS 14.5”. Dando uno sguardo alle mosse di Apple, è lecito aspettarsi l’aggiornamento nella serata di lunedì o martedì. Tendenzialmente, la mela morsicata sceglie i primi due giorni della settimana, attorno alle 19 italiane. Staremo a vedere se andrà così anche quest’oggi.