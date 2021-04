Arrivano nuovamente indicazioni apprezzabili ed interessanti per coloro che intendono acquistare un Samsung Galaxy S21, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte è possibile portarsi a casa la versione base dello smartphone a condizioni economiche interessanti. Un’opportunità che richiede per forza di cose un approfondimento oggi 26 aprile, se pensiamo al fatto che non si raggiungevano livelli di costo del genere da molto tempo attraverso l’abbassamento del prezzo di Amazon.

Quanto costa il Samsung Galaxy S21 oggi 26 aprile su Amazon

Situazione in continuo divenire, ma al momento della pubblicazione del nostro articolo c’è un apprezzabile sottocosto per il top di gamma Android del 2021. Dopo il nostro ultimo report di marzo , con il quale abbiamo provato a suggerirvi il prezzo ideale per portare a termine l’ordine di un Samsung Galaxy S21, cerchiamo di capire quali siano i presupposti formalizzati questa mattina da Amazon per assicurarsi il top di gamma 2021 a condizioni apprezzabili.

Sostanzialmente, è possibile portarsi a casa un Samsung Galaxy S21 a poco meno di 700 euro. Come avvenuto in questi giorni, è possibile che nel giro di poche ore si possa assistere ad un aumento del prezzo, considerando anche la discreta richiesta per il prodotto che abbiamo registrato in Italia nella prima metà del 2021. Ecco perché, nel caso in cui doveste essere interessati, sarebbe opportuno valutare attentamente la proposta.

Probabile che si possa spaziare tra diverse colorazioni, ma anche in questo caso occorre valutare gli aggiornamenti in tempo reale da Amazon per la nuova offerta che è stata fissata per i potenziali acquirenti di un Samsung Galaxy S21. Che ne pensate della promozione rilanciata questo lunedì?