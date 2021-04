Sex Education 3 è uno dei titoli originali di Netflix più attesi per la fine dell’anno, insieme a The Witcher 2, You 3 e l’ultima stagione de La Casa di Carta. La deliziosa dramedy adolescenziale inglese sulla scoperta della sessualità ha raggiunto la terza stagione in piena pandemia, ma le riprese sono quasi ultimate.

Oltre a vantare alcune new entry già ufficializzate da Netflix Sex Education 3 avrà anche un “tono diverso“, stando alle dichiarazioni di alcuni dei suoi interpreti. Senza alcuno spoiler sulla trama della stagione che verrà, infatti, due attori della serie hanno anticipato una differenza rispetto alle stagioni precedenti. Parlando a Cel Spellman per il suo podcast Call of the Wild, Tanya Reynolds (Lily) e Kedar Williams-Stirling (Jackson) hanno anticipato che si noterà “decisamente un tono diverso” nella nuova stagione.

Secondo l’interprete di Jackson Sex Education 3 sembrerà diversa anche perché girata in pieno inverno, aspetto che avrà un’influenza su una delle trame principali della stagione.

Ci sono due nuovi personaggi questa volta. Penso che sarà diverso perché l’abbiamo girato anche in una stagione diversa. Normalmente giriamo in estate, ma a causa del Covid abbiamo dovuto girare in inverno. C’è un’intera trama nella quale questo cambia semplicemente l’estetica dell’intera cosa. Quindi, senza rivelare troppo, quest’anno c’è decisamente un tono diverso e sarà emozionante vederlo sullo schermo.

Tanya Reybolds ha aggiunto che in Sex Education 3 il suo personaggio, diventando più maturo, potrebbe essere una voce del movimento ambientalista giovanile nato dalle battaglie di Greta Thunberg, segno che la serie terrà un canale aperto sull’attualità valorizzando le tendenze e le sensibilità che si stanno imponendo tra gli adolescenti.

Non ci è permesso dire nulla, ma ci sono nuovi scandali e non vedo l’ora di vedere come le persone reagiranno ad alcune cose. Penso che quando Lily crescerà diventerà sicuramente un tipo alla Greta Thunberg.

Sex Education 3 è attesa nella seconda metà del 2021 su Netflix: il rinnovo era stato annunciato nel febbraio 2020, poche settimane dopo l’uscita della seconda stagione che ha confermato l’ottima accoglienza riscossa dalla prima (qui la nostra recensione). Le riprese erano iniziate nell’estate successiva ma hanno subito diversi ritardi a causa del lungo lockdown del Regno Unito nel 2020.