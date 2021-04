Occorre analizzare in modo dettagliato le informazioni attualmente disponibili per quanto concerne la riapertura dei campi da calcetto a partire da oggi 26 aprile, considerando il fatto che c’è un’enorme differenza tra zona arancione e zona gialla. Nonostante nei giorni scorsi siano state date informazioni molto specifiche sotto questo punto di vista, come avrete notato anche sul nostro magazine, occorre farsi trovare pronti questo lunedì per tutti coloro che finalmente potranno riprendere gli scarpini.

Cosa cambia sulla riapertura campi da calcetto tra zona gialla e arancione?

La domanda principale da porsi oggi è cosa cambi a proposito della riapertura campi da calcetto, passando da zona gialla a zona arancione. Per chi si trova in una regione a rischio medio, purtroppo, in questo frangente la differenza è sostanziale. La riapertura dei campi da calcetto in zona gialla consentirà anche gli sport di contatto da questo lunedì, motivo per il quale potrete divertirvi con la classica partitella tra amici. L’unica limitazione consiste nel fatto che non si possano utilizzare gli spogliatoi, senza dimenticare il paletto dettato dal coprifuoco alle 22.

Dunque, in caso di partite con orario di inizio alle 21, fate i calcoli necessari per non andare eccessivamente oltre l’orario previsto dalla legge. Per quanto riguarda la riapertura dei campi da calcetto in zona arancione, invece, qui ci sarà la sola possibilità di svolgere attività individuali. Ad esempio, corsi di atletica e più in generale di preparazione fisica. Ovviamente, in compagnia di altre persone, a patto che sia assicurato il distanziamento previsto dal protocollo.

Per questo motivo, la riapertura dei campi da calcetto richiede assolutamente un approfondimento, in modo che tutti siano pronti e preparati con lo start ufficiale in programma oggi 26 aprile. Doccia a casa a prescindere, almeno fino a quando non migliorerà la situazione dei contagi e dei vaccini.