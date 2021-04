La domanda delle domande odierna è quando escono le graduatorie ATA terza fascia. Proprio oggi 26 aprile si chiudono le domande per inviare la propria candidatura per prestare supplenza come personale amministrativo, tecnico, come collaboratore scolastico e non solo nelle scuole italiane. La quasi totalità dei candidati ha già inoltrato la propria istanza, motivo per il quale ci si chiede anche quali saranno i prossimi step.

Quando escono le graduatorie ATA terza fascia e come consultarle

A partire dalla mezzanotte di oggi, tutte le domande per il personale da impiegare nelle scuole nel triennio 2021/2023 saranno a disposizione degli istituti. Al momento dell’inoltro della domanda, ogni candidato ha indicato la propria scuola capofila (tra le 30 prescelte per l’iscrizione in fascia) alla quale sarà destinato un importante compito. Quello di verificare la correttezza dei dati inoltrati nella domanda e la convalida del punteggio assegnato a chi ha presentato domanda appunto.

La fase fin qui descritta prenderebbe del tempo non meglio precisato o comunque variabile sulla base della documentazione da verificare nelle scuole. L’operazione insomma potrebbe anche durare diverse settimane ma l’interessato vedrà l’informazione che lo riguarda attraverso l’applicazione presente nell’area riservata di Istanze Online (consultabile nella sezione “Altri servizi”. Procedendo in questo modo sarà possibile controllare la propria posizione (e naturalmente il punteggio) presso tutte le 30 scuole prescelte in fase di domanda. Tutti i dettagli, ad ogni modo, dovranno essere pronti e consultabili in vista del via al prossimo anno scolastico 2021/2022

Reclami e convocazioni

Dopo aver chiarito quando escono le graduatorie ATA terza fascia va precisato che, a seguito della visualizzazione della propria posizione, potranno essere inoltrati i relativi reclami entro i 10 giorni dalla pubblicazione degli elenchi.

Per quanto riguarda le convocazioni per le prime supplenze utile, la relativa comunicazione avverrebbe prediligendo il canale della posta elettronica, oltre che il recapito telefonico. Occhio dunque a tenere sotto controllo il proprio indirizzo mail per non perdere alcuna occasione.