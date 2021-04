Le sorprese degli Oscar 2021 sono arrivate solo alla fine, dopo una serata che aveva rispettato quasi ogni pronostico. E sono state quelle per gli attori protagonisti: che contrariamente alle aspettative, le quali reclamavano a gran voce la statuetta postuma a Chadwick Boseman e una possibile per la sua partner in Ma Rainey’s Black Bottom, e cioè Viola Davis (o in alternativa la Carey Mulligan di Una Donna Promettente), sono andate a Frances McDormand ed Anthony Hopkins, che così giungono nella carriera a 3 e 2 Oscar, rispettivamente. Un’altra sorpresa, che non ci trova per nulla d’accordo, è stato il ribaltamento dei riconoscimenti conclusivi: prima miglior film, e poi i migliori attori. Lo riteniamo concettualmente sbagliato. Oltretutto, vista l’assenza di Hopkins e quindi di un ultimo discorso, questa scelta ha prodotto un finale monco e senza alcun climax emotivo. Non una grande idea.

È proprio dalla vittoria della McDormand che possiamo partire per fare un bilancio di questi Oscar 2021, gli Oscar della pandemia che in qualche modo, spostando alla spaziosa Union Station la cerimonia, sono riusciti a far parzialmente dimenticare l’emergenza Coronavirus con uno show senza mascherine e collegamenti zoom ma con rispettosi distanziamenti. E sebbene vada fatto un plauso al miracolo organizzativo, va pur detto che il presunto “film della durata di tre ore” promesso dal produttore Steven Soderbergh non c’è stato. Lo show è stato abbastanza tradizionale, con pure mezz’ora di durata supplementare e solo, all’inizio, la bella trovata del piano sequenza a seguire l’ingresso della prima presentatrice della serata, Regina King, con in sovrimpressione dei titoli di testa sgargianti che facevano molto, trattandosi di Soderbergh, Ocean’s Eleven (anche il palcoscenico faceva un po’ locale da Las Vegas).

Dicevamo di partire dalla McDormand perché è stata lei la prima a credere, dopo aver letto il reportage Nomadland. Un racconto d’inchiesta di Jessica Bruder del 2014 (in Italia pubblicato dalle Edizioni Clichy), alla possibilità di trarne un film, proponendolo a Chloé Zhao che poi l’ha scritto e diretto. E sono giunti alla fine 3 Oscar pesantissimi che l’hanno reso il più premiato di un palmarès distribuito su moltissimi titoli. Miglior film, regia e migliore attrice: questi i riconoscimenti per Nomadland, un’opera che dietro la sua confezione elusiva da cinema indipendente nasconde invece una storia potentemente americana. Un racconto che procede come una sorta di elaborazione del lutto.

Director Chloé Zhao: "We thank all the hearts and hands that came together to make this movie. @TheAcademy Award for Best Picture goes to #Nomadland.#Oscarshttps://t.co/ScDUrk0xaG pic.twitter.com/19MBDzgc4F — Good Morning America (@GMA) April 26, 2021

Che nel film è la morte del marito della protagonista: ma simbolicamente è della recessione del 2008 che si parla, la grande crisi economica che ha messo in ginocchio tante persone, costrette, per sopravvivere, a reinventarsi e talvolta, come nel film, adattarsi a una vita in decrescita da nomadi. Sempre sorretti però da uno spirito di resistenza, o di resilienza come si usa dire più spesso oggi. Alla fine quindi, più una celebrazione dello spirito americano che una critica al modello economico del paese. E infatti alla fine il film è conciliato e pacificante. E perciò premiato.

Questi Oscar 2021 sono anche nel segno delle donne: a Frances McDormand e Chloé Zhao va sicuramente aggiunta Emerald Fennell, la regista esordiente di Una Donna Promettente, che è riuscita a portare a casa una importante statuetta per la sceneggiatura originale, riuscendo ad avere la meglio su scrittori del calibro di Aaron Sorkin.

"They said write a speech, and I didn't—because I just didn't think this would ever happen."



Emerald Fennell wins the Oscar for Best Original Screenplay for "Promising Young Woman." https://t.co/sdgeoBK7lX #Oscars pic.twitter.com/g5dOPwsQ7O — ABC News (@ABC) April 26, 2021

Proprio Sorkin con il suo Il Processo dei Chicago 7 è uno dei pochi, chiari sconfitti degli Oscar 2021. Solo il suo film, su 6 nomination, è tornato a bocca asciutta. Per il resto c’è stata una distribuzione a pioggia: due Oscar per Judas And The Black Messiah (attore non protagonista e canzone), Ma Rainey (costumi e trucco e acconciatura, ma grande delusione per gli attori), Sound Of Metal (suono e montaggio), The Father (protagonista e sceneggiatura non originale), Soul (film d’animazione e colonna sonora).

Persino Mank di David Fincher è riuscito a ottenere due statuette a questi Oscar 2021: certo, se si pensa che partiva da ben dieci nomination il risultato pare misero, ma le premesse della vigilia erano ancora peggiori, e dunque sarà il caso di accontentarsi dei due premi anche se “solo” per categorie tecniche, fotografia e scenografia, sulle quali il film è decisamente inattaccabile.

Proprio però questa enorme dispersione dei riconoscimenti rende impossibile individuare un dominatore e netti vincitori e sconfitti. Forse è anche questo un effetto dell’inclusività così tenacemente perseguita in questi ultimi anni dall’Academy of Motion Picture Arts and Sciences. I tantissimi nuovi giurati provenienti da ogni parte del globo attenuano il tradizionale fenomeno della polarizzazione su pochi film. E questo è anche un bene, un segno di apertura e cambiamento tangibile. Un segno che va nella direzione della cercata diversità, confermata anche dai premi ai non protagonisti, con Daniel Kaluuya e Yoon Yeo-jeong di Minari, prima attrice orientale a ottenere un riconoscimento per l’interpretazione dai tempi di Miyoshi Umeki, vincitrice nel 1958 per Sayonara (a proposito, questo fa pensare a una vera delusa della serata, Glenn Close, che ha fallito l’ottava nomination della sua carriera!).

Pure di Netflix non è facile dire se abbia vinto o perso agli Oscar 2021: partiva da 36 impressionanti candidature in 23 categorie. Ne ha trasformate 7 in premi, un discreto bottino. Ma non c’è nessuno dei riconoscimenti principali, non film (Nomadland è targato Searchlight, quindi Disney), nessun attore, nemmeno le sceneggiature. Per cui, nell’anno della pandemia che ha reso le piattaforme streaming le protagoniste incontrastate, paradossalmente la piattaforma per antonomasia ha ottenuto un risultato interlocutorio.

Tra gli sconfitti c’è anche l’Italia: avevamo tre nomination, per la canzone della Pausini su cui erano riposte tante speranze per i costumi e trucco e acconciatura di Pinocchio. Non c’è stato nulla da fare. E se si pensa al fatto che Pinocchio in entrambe le categorie tecniche sia stato sconfitto da Ma Rainey qualche perplessità francamente, e non per sciovinismo, sorge.

Chi è il vero trionfatore degli Oscar 2021 quindi? Un’ipotesi. Durante le ore della diretta sempre più insistentemente, a partire dall’Oscar per la regia alla Zhao, gli utenti social hanno cominciato a postare video chiedendo a gran voce il rilascio da parte della Marvel del trailer di Eternals, l’atteso film della fase 4 del Marvel Cinematic Universe. Tutti sostenendo maliziosamente che la casa di produzione (che appartiene all’universo Disney) abbia aspettato fino a oggi solo perché sperava di poter aggiungere al trailer una piccola, preziosa dicitura: “diretto dalla vincitrice dell’Oscar Chloé Zhao”. Cosa che adesso puntualmente farà, nell’attesa di poter la prossima volta scrivere, ormai non manca molto, “il Marvel movie vincitore dell’Oscar per miglior film”.

marvel in the edit room adding “from academy award winner chloé zhao” in the eternals trailer #Oscars pic.twitter.com/xpifEBGQOg — b (@colinfarrall) April 26, 2021

Tutti i premiati delle 23 categorie degli Oscar 2021:

Miglior Film

Nomadland di Chloé Zhao [Vincitore]

Mank di David Fincher

Il Processo Ai Chicago 7 di Aaron Sorkin

Una Donna Promettente di Emerald Fennell

Judas and the Black Messiah di Shaka King

The Father di Florian Zeller

Minari di Lee Isaac Chung

Sound of Metal di Darius Marder



Attrice protagonista

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom

Andra Day, The United States vs. Billie Holiday

Vanessa Kirby, Pieces Of A Woman

Frances McDormand, Nomadland [Vincitrice]

Carey Mulligan, Una Donna Promettente

Attore protagonista

Riz Ahmed, Sound Of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father [Vincitore]

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Attrice non protagonista

Olivia Colman, The Father

Glenn Close, Elegia Americana

Amanda Seyfried, Mank

Yoon Yeo-jeong, Minari [Vincitrice]

Maria Bakalova, Borat – Seguito Di Film Cinema

Attore non protagonista

Leslie Odom Jr, One Night In Miami

Sacha Baron Cohen, Il Processo Ai Chicago 7

Daniel Kaluuya, Judas And The Black Messiah [Vincitore]

Paul Raci, Sound Of Metal

LaKeith Stanfield, Judas and the Black Messiah

Regista

Chloé Zhao, Nomadland [Vincitrice]

Emerald Fennell, Una Donna Promettente

David Fincher, Mank

Lee Isaac, Chung Minari

Thomas Vinterberg, Un Altro Giro

Sceneggiatura originale

Aaron Sorkin, Il Processo Ai Chicago 7

Emerald Fennell, Una Donna Promettente [Vincitrice]

Lee Isaac Chung, Minari

Abraham Marder, Darius Marder, Derek Cianfrance, Sound Of Metal

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas, Kenneth Lucas, Judas and the Black Messiah

Sceneggiatura non originale

Chloé Zhao, Nomadland

Kemp Powers, One Night In Miami

Christopher Hampton, Florian Zeller, The Father [Vincitori]

Sacha Baron Cohen, Peter Baynham, Jena Friedman, Anthony Hines, Lee Kern, Dan Mazer, Nina Pedrad, Erica Rivinoja, Dan Swimer, Borat – Seguito Di Film Cinema

Ramin Bahrani, La Tigre Bianca

Film internazionale

Un Altro Giro di Thomas Vinterberg (Danimarca) [Vincitore]

Better Days di Jayro Bustamante (Guatemala)

Quo Vadis, Aida? di Jasmila Žbanić (Bosnia-Erzegovina)

Collective di Alexander Nanau (Romania)

The Man Who Sold His Skin di Kaouther Ben Hania (Tunisia)

Film d’animazione

Onward – Oltre La Magia di Dan Scalon

Over the Moon – Il Fantastico Mondo Di Lunaria di Glen Keane e John Kahrs

Soul di Pete Docter [Vincitore]

Wolfwalkers – Il popolo Dei Lupi di Tomm Moore e Ross Stewart

Shaun, Vita Da Pecora: Farmageddon – Il Film di Will Becher e Richard Phelan

Fotografia

Joshua James Richards, Nomadland

Erik Messerschmidt, Mank [Vincitore]

Dariusz Wolski, Notizie Dal Mondo

Phedon Papamichael, Il Processo Ai Chicago 7

Sean Bobbitt, Judas and the Black Messiah

Scenografia

Jan Pascale e Donald Graham Burt, Mank [Vincitori]

David Crank e Elizabeth Keenan, Notizie Dal Mondo

Mark Ricker, Karen O’Hara e Diana Staughton, Ma Rainey’s Black Bottom

Nathan Crowley e Kathy Lucas, Tenet

Peter Francis, The Father

Montaggio

Alan Baumgarten, Il Processo Ai Chicago 7

Yorgos Lamprinos, The Father

Mikkel E. G. Nielsen, Sound Of Metal [Vincitore]

Frédéric Thoraval, Una Donna Promettente

Chloé Zhao, Nomadland

Costumi

Ann Roth, Ma Rainey’s Black Bottom [Vincitrice]

Alexandra Byrne, Emma

Trish Summerville, Mank

Bina Daigeler, Mulan

Massimo Cantini Parrini, Pinocchio

Colonna sonora

James Newton Howard, Notizie Dal Mondo

Trent Reznor, Atticus Ross e Jon Batiste, Soul [Vincitori]

Trent Reznor, Atticus Ross, Mank

Emile Mosseri, Minari

Terence Blanchard, Da 5 Bloods

Canzone

Speak Now, Leslie Odom, Jr. e Sam Ashworth, One Night In Miami

Io sì, Laura Pausini, Niccolò Agliardi e Diane Warren, La Vita Davanti A Sé

Fight for You, H.E.R., Dernst Emile II, Tiara Thomas, Judas and the Black Messiah [Vincitori]

Húsavík, Savan Kotecha, Rickard Göransson and Fat Max Gsus, Eurovision Song Contest: La Storia Dei Fire Saga

Hear My Voice, Daniel Pemberton e Celeste, Il Processo Ai Chicago 7

Effetti speciali

Andrew Jackson, Andrew Lockley, Scott R. Fisher, Mike Chambers, Tenet [Vincitori]

Matt Kasmir, Chris Lawrence, Dave Watkins, Max Solomon, The Midnight Sky

Sean Faden, Anders Langlands, Seth Maury, Steve Ingram, Mulan

Matt Sloan, Love And Monsters

George Bell, The One and Only Ivan

Sonoro

John Pritchett, Mike Prestwood Smith, William Miller, Oliver Tarney, Michael Fentum, Notizie Dal Mondo

Phillip Bladh, Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés, Carolina Santana, Sound Of Metal [Vincitori]

Ren Klyce, Jeremy Molod, David Parker, Nathan Nance, Drew Kunin, Mank

Coya Elliott, Ren Klyce, David Parker, Vince Caro, Soul

Odin Benitez, Jason King, Christian P. Minkler, Michael Minkler, Jeff Sawyer, Greyhound

Trucco e acconciatura

Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal e Jamika Wilson, Ma Rainey’s Black Bottom [Vincitori]

Eryn Krueger Mekash, Patricia Dehaney, Matthew Mungle, Elegia Americana

Mark Coulier, Dalia Colli, Francesco Pegoretti, Pinocchio

Marese Langan, Laura Allen e Claudia Stolze, Emma

Gigi Williams, Kimberly Spiteri e Colleen LaBaff, Mank

Documentario

Collective di Alexander Nanau

Time di Garrett Bradley

Crip Camp: A Disability Revolution di Nicole Newnham e James Lebrecht

My Octopus Teacher di Pippa Ehrlich e James Reed [Vincitore]

The Mole Agent di Maite Alberdi

Cortometraggio

Feeling Through, di Doug Roland

The Letter Room, di Elvira Lind

The Present, di Farah Nabulsi

Due estranei (Two Distant Strangers), di Travon Free e Martin Desmond Roe [Vincitore]

White Eye, di Tomer Shushan

Cortometraggio documentario

Colette, di Anthony Giacchino [Vincitore]

A Concerto Is a Conversation, di Kris Bowers e Ben Proudfoot

Do Not Split, di Anders Hammer

Hunger Ward, di Skye Fitzgerald

A Love Song for Latasha, di Sophia Nahli Allison

Cortometraggio d’animazione

Genius loci, di Adrien Mérigeau

Já-Fólkið, di Gísli Darri Halldórsson

Opera, di Erick Oh

Se succede qualcosa, vi voglio bene (If Anything Happens I Love You), di Michael Govier e Will McCormack [Vincitore]

La tana (Burrow), di Madeline Sharafian