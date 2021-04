In un’edizione particolare, gli Oscar 2021 premiano l’inclusività: Daniel Kaluuya e Yoon Yeo-jeong sono i migliori attori non protagonisti, rispettivamente per i film Judas and the Black Messiah e Minari.

Per Kaluuya, la vittoria era scontata: l’attore, che già si era imposto all’attenzione internazionale per l’acclamato Scappa – Get Out, ha rispettato ogni pronostico, conquistando la statuetta in ogni cerimonia di premiazione. Judas and the Black Messiah racconta la vera storia del tradimento di William O’Neal (interpretato da Lakeith Stanfield, anche lui in lizza per Miglior attore non protagonista) ai danni di Fred Hampton, il leader delle Pantere Nere. O’Neal accettò di collaborare con l’FBI per evitare la prigione, e si infiltrò lentamente nell’organizzazione dell’Illinois, fornendo informazioni utili sul suo leader. Fred Hampton è stato ucciso in un blitz della polizia nel 1969: all’epoca dei fatti aveva solo ventuno anni.

Yoon Yeo-jeong è una delle sorprese di questi Oscar 2021. L’attrice sudcoreana ha stupito l’Academy nel ruolo della nonna stravagante e anticonformista in Minari. Il film, nominato a 6 statuette, incarna il classico sogno americano: protagonista è una famiglia coreana che negli anni Ottanta si trasferisce in Arkansas, dove il padre ha trovato un nuovo lavoro. La storia è particolarmente incentrata sul rapporto tra il piccolo David e sua nonna Soon-ja, i cui originali modi di fare lo incuriosiscono.

La vittoria di Daniel Kaluuya e Yoon Yeo-jeong è una svolta non solo per gli Oscar, ma anche per Hollywood stessa, che finalmente spalancherà le porte alle minoranze.

Nel suo discorso di ringraziamento, Daniel Kaluuya si è rivolto ai suoi colleghi nominati insieme a lui. Poi ha rivolto un pensiero a Fred Hampton, all’uomo che era, “Grazie per essere nato”. Ecco il video completo:

#Oscars Moment: Daniel Kaluuya wins Best Supporting Actor for Judas and the Black Messiah (@JATBMFilm). pic.twitter.com/rKRvKxWdGr — The Academy (@TheAcademy) April 26, 2021

Yoon Yeo-jeong, invece, oltre ad elogiare le attrici candidate nella sua stessa categoria, ha scherzato sul trovarsi in presenza di Brad Pitt (che presentava il premio). Di seguito il video della sua premiazione: