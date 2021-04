Arriva Super Casa, la nuova offerta di Optima: a partire da questo mese, gli utenti possono prendere in considerazione la nuova soluzione della Digital company partenopea per gestire tutte le principali utenze di casa: luce, gas, internet, telefonia fissa e mobile in un sol colpo.

L’offerta Optima Super Casa al via con la primavera permette una massima personalizzazione del servizio pensato per i clienti. Questi ultimi possono sempre contare su un piano unico che include tutte le utenze già indicate ma con un plus aggiuntivo: il canone di luce e gas si adatta automaticamente ai consumi reali.

Con Optima Super Casa c’è un’unica bolletta e un’unica app per gestire e monitorare i servizi. Inoltre con la speciale promozione, Optima paga, ogni anno, fino a tre mesi di luce, gas, internet e mobile nel caso in cui si scelga la modalità di pagamento SDD (Sepa Direct Debit, in pratica molto simile al RID con addebito pre-autorizzato del costo mensile).

Vanno spesi infine un paio di dettagli sul pacchetto di servizi Optima Super Casa, in particolare sul tema del rispetto ambientale e della qualità dell’opzione mobile. La soluzione luce difatti è offerta utilizzando energia elettrica verde certificata e proveniente al 100% da fonti rinnovabili ossia eoliche, solari, idroelettriche. In riferimento alla telefonia mobile poi, le SIM dell’operatore virtuale godono della copertura Vodafone in 4G+, la migliore su territorio italiano per velocità di download e upload.

Per qualsiasi informazione vi invitiamo a visitare la pagina che Optima ha dedicato ai nostri lettori.