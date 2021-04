Si torna a parlare di messaggi WhatsApp effimeri e per un motivo ben preciso: gli sviluppatori stanno lavorando alla funzione che ne permette la cancellazione automatica dopo 24 ore dal loro invio. I contenuti avranno decisamente vita breve, sempre che gli utilizzatori dell’app di messaggistica lo vogliano, naturalmente.

Per quanto la novità dei messaggi che si autodistruggono sia nota da un po’ di tempo, perché anticipata in numerose beta del servizio, la funzione finale non è ancora stata rilasciata del tutto. Gli sviluppatori stanno lavorando costantemente al miglioramento proprio della feature e l’ultima implementazione ci viene suggerita dal leaker WABetaInfo. Se, fino a questo punto, sembrava che gli utenti potessero scegliere solo di eliminare i contenuti dopo 7 giorni, ora è stata aggiunta l’opzione che consente l’operazione automatica anche solo dopo 1 giorno. La scelta del lasso di tempo più o meno ampio sarà effettuata a proprio piacimento e sulla base delle proprie esigenze.

I messaggi WhatsApp effimeri, se utilizzati, consentiranno di fare costante pulizia nelle chat, senza alcuno sforzo. L’utilità della funzione è innegabile ma gli gli sviluppatori del servizio di comunicazione stanno lavorando contemporaneamente anche ad altro. Più nello specifico, si sta andando anche nella direzione di contenuti media come foto e video più “privati”. Prima dell’invio, ogni user dovrebbe essere ben presto in grado di decidere se, dopo la prima visualizzazione, un filmato o un’immagine debbano scomparire nella chat del ricevente. Anche quest’ultima soluzione avrebbe innumerevoli applicazioni, soprattutto quando l’intenzione è quella di preservare determinati contenuti dal loro successivo utilizzo, magari dall’inoltro non autorizzato.

Entrambe le novità fin qui descritte, non solo quelle relative ai messaggi effimeri WhatsApp, dovrebbero diventare effettive con il prosieguo della primavera. Lo sviluppo delle feature sembra essere in effetti alle sue ultime fasi finali per essere disponibile sia per iPhone che per smartphone Android.