Presentata in anteprima durante l’edizione numero 93 degli Oscar, Nine Perfect Stranger è la nuova scommessa di Hulu e di David Kelly, lo showrunner della fortunata Big Little Lies. Una serie frutto di un connubio che ha già funzionato molto bene in passato.

Basata sul romanzo dell’autrice di Big Little Lies Liane Moriarty, edito in Italia da Mondadori, Nine Perfect Stranger vede Kelly co-autore e co-showrunner insieme a John Henry Butterworth. Firma la sceneggiatura anche Samantha Strauss. La protagonista Nicole Kidman, a sua volta nel cast di Big Little Lies, produce la nuova serie con la sua società Blossom Films, insieme a Made Up Stories di Bruna Papandrea e Endeavour Content.

Il promo di Nine Perfect Strangers, che ha debuttato su ABC durante la cerimonia degli Oscar del 25 aprile, presenta una serie che è difficile inquadrare in un solo genere: la trama si svolge in un resort di lusso per la salute e il benessere, un istituto che promette a chi vi si iscrive la guarigione dai propri malesseri e la trasformazione della propria vita. Nove clienti stressati, ciascuno coi suoi problemi e le sue motivazioni, cercano di mettersi in gioco in un percorso che dovrebbe portarli verso uno stile di vita migliore. A guidarli in questa ricerca, durante un ritiro di 10 giorni, è l’affascinante direttrice del resort Masha (interpretata da Nicole Kidman), una donna che si pone l’obiettivo di rinvigorire le loro menti e i loro corpi fiaccati. Tuttavia, questi nove perfetti sconosciuti non sanno a cosa andranno incontro.

Nine Perfect Stranger vanta un cast di prim’ordine: oltre al premio Oscar Kidman e alla nominata agli Oscar e regina delle commedie hollywoodiane Melissa McCarty, figurano il premio Emmy Bobby Cannavale e i nominati agli Oscar Michael Shannon, Luke Evans e Regina Hall. Inoltre Samara Weaving, Melvin Gregg, Asher Keddie, Grace Van Patten, Tiffany Boone e Manny Jacinto sono parte del cast artistico.

Ecco il promo di Nine Perfect Stranger trasmesso da ABC durante la serata degli Oscar 2021, che promette una buona dose di follia: la serie arriverà prossimamente su Hulu.