Toccanti parole di Tiziano Ferro per Laura Pausini oggi, via social network. All’indomani della cerimonia degli Oscar 2021, l’artista di Latina cinguetta per la collega italiana in nomination per la canzone originale con Io Sì/Seen, tema portante della colonna sonora del film di Edoardo Ponti La Vita Davanti A Sé.

Non è bastato riportare sul grande schermo la grande Sophia Loren, e nemmeno la penna di Diane Warren – autrice della versione originale di Io Sì/Seen. La statuetta non è andata a finire nella mani di Laura Pausini che ha già ringraziato tutti via social per il supporto.

Ora Laura torna a casa, pronta a riabbracciare la figlia Paola che ha lasciato a Solarolo con i nonni materni. A seguire l’artista in America, però, il suo compagno di sempre e suo chitarrista, papà di Paola, Paolo Carta.

Abbiamo fatto tutti il tifo per Laura agli Oscar 2021, nella speranza che potesse portare a casa una statuetta più che meritata, dopo la vittoria ai Golden Globe. L’Academy ha però premiato la rapper H.E.R. e Tiziano Ferro ha condiviso parole bellissime per la nostra Laura, un vero esempio da seguire.

“Sei un esempio di talento, determinazione, visione, mi hai aiutato tanto quando ero piccolo e confuso e questo non lo dimenticherò mai”, le parole di Tiziano Ferro per Laura Pausini. I due si conoscono sin dagli esordi di Ferro nel mondo della musica, una 20ina di anni fa ormai.

“Brava amica mia! Perché il premio é tuo, a prescindere. Sono orgoglioso di te!”, conclude Tiziano, che assegna ad honorem il premio a Laura.