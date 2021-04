Delusione per Laura Pausini e l’Italia agli Oscar 2021. La cantante non porta a casa la statuetta per la miglior canzone originale, Io Sì (Seen), che è la colonna sonora de La vita davanti a sé di Edoardo Ponti, film in cui recita Sophia Loren.

Prima della cerimonia, l’artista si è esibita in una performance registrata e trasmessa durante il pre-show. Insieme a lei, anche Dianne Warren, che ha scritto la musica della canzone. Niccolò Agliardi è l’autore del testo. Ore prima degli Oscar 2021, la Pausini aveva condiviso alcuni scatti sul suo Instagram per anticipare la sua performance. La sua, come quella delle altre performance dei candidati alla Miglior canzone originale, sono tutte esibizioni registrate sul tetto dell’Academy Museum of Motion Pictures.

“È stato tutto così magico. Appuntamento a Domenica durante il pre-show e in diretta dallo Union Station (LA) per la 93esima edizione degli Academy Awards”, ha scritto Laura Pausini su Instagram, condividendo una decina di scatti del suo spettacolo.

La cantante era la favorita alla statuetta avendo già vinto il Golden Globe alla Miglior canzone originale. Il film La vita davanti a sé ha ricevuto un’unica nomination agli Oscar 2021. Il premio è invece andato, a sorpresa, al brano Fight for You di H.E.R, Tiara Thomas e D’Mile, colonna sonora di Judas and the Black Messiah. Nella stessa categoria c’erano anche Hear My Voice (musiche di Daniel Pemberton, testo di Daniel Pemberton e Celeste Waite) da Il processo ai Chicago 7 (The Trial of the Chicago 7); Husavik (musiche e testo di Savan Kotecha, Fat Max Gsus e Rickard Göransson) da Eurovision Song Contest – La storia dei Fire Saga (Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga) e Speak Now (musiche e testo di Leslie Odom Jr. e Sam Ashworth) da Quella notte a Miami… (One Night in Miami…).

Ecco il video della loro premiazione: