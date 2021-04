La Prima Comunione della figlia di Eros Ramazzotti nel giorno della Festa della Liberazione. Ieri, domenica 25 aprile, Eros Ramazzotti ha festeggiato la figlia Raffaella Maria che ha ricevuto il sacramento della Prima Comunione.

Il cantante ha condiviso delle storie, documentando la giornata importante che sua figlia si stava apprestando a vivere. Raffaella Maria è la bambina che Eros ha avuto dalla ex moglie Marica Pellegrinelli, anche lei presente alla comunione ovviamente.

L’occasione della Prima Comunione di Raffaella Maria Ramazzotti è stata dunque anche l’occasione per un ricongiungimento familiare, nonostante il matrimonio sia ormai giunto al capolinea.

Tra le storie su Instagram, Eros Ramazzotti ha condiviso alcuni scatti: una foto ritrae la bambina di spalle, vestita da Prima Comunione, e ha scritto: “Il tempo non sente ragione, auguri amore mio”, un’autostazione dal brano pubblicato nel 2015 dal titolo Il Tempo Non Sente Ragione e contenuto nell’album di successo, Perfetto.

non sono mancate condivisioni da parte della mamma di Raffaella Maria. Marica Pellegrinelli ha pubblicato su Instagram la foto della torna realizzata per la Prima Comunione, bellissima nella sua semplicità. Pasta di zucchero total white con scritta e fiorellini rossi, per il grande giorno della bambina che ha indossato una tunica bianca per ricevere la sua prima comunione.

Oltre agli impegni familiari, la primavera di Eros Ramazzotti prosegue in studio di registrazione. L’artista ha condiviso di recente aggiornamenti a proposito del rilascio di nuova musica, comunicando di essere in studio con Celso Valli, il produttore che lo sta affiancando nella composizione delle nuove canzoni. Nulla è ancora dato sapere sui prossimi passi discografici di Ramazzotti.