Dura invettiva di John Lydon contro Danny Boyle. Il tema, inevitabilmente, è quello della serie TV Pistol della quale l’ex frontman della band britannica ha parlato nel corso di un’intervista rilasciata al Sunday Times.

John Lydon contro Danny Boyle

Secondo John “Johnny Rotten” Lydon la produzione non avrebbe in alcun modo concordato la sua partecipazione al progetto, per questo l’artista ha annunciato di voler portare Danny Boyle in tribunale.

Pistol si ispira al libro pubblicato nel 2018 dal chitarrista Steve Jones, Lonely Boy: Tales From A Sex Pistol. FX ha avviato il progetto lo scorso anno e si tratterà una miniserie da 6 episodi nei quali, come specificato da Danny Boyle, sembrerà di camminare negli scenari di The Crown e Downtown Abbey e sfogare la propria rabbia.

Tuttavia, secondo la versione di Lydon, Danny Boyle non lo avrebbe mai interpellato. “Irrispettoso”, dice Rotten. L’ultima volta in cui l’artista e il regista si sono incontrati è stato nel 2012, quando Boyle ha lavorato al film di apertura delle Olimpiadi. Da quel momento più niente. John Lydon non intende passarci sopra e afferma che la vicenda continuerà per le vie legali.

“Pensano di potermi passare sopra, ma non succederà. Non senza una enorme, gigantesca battagli. Io sono Johnny, e chi interferisce con i miei affari se la vede brutta. È una vergogna”.

Un portavoce risponde

La redazione di Rolling Stone US ha contattato lo staff del regista, ma per il momento non è arrivata alcuna risposta. In compenso NME è riuscita a raggiungere un portavoce della produzione che ha precisato che l’intero team avrebbe tentato più volte di contattare l’ex frontman dei Sex Pistols senza mai ricevere risposta.

Qual è la verità? John Lydon parla di “vergogna” ma in assenza di una risposta ufficiale da parte di Danny Boyle non è possibile definire i contorni dell’intera querelle.

La condanna di John Lydon contro Danny Boyle si unisce alle tante prese di posizione dell’artista contro le opere biografiche sui Sex Pistols: in passato si era dissociato da Only Anarchists Are Pretty, il primo biopic ufficiale della band.