Nei 5 più grandi successi di Giorgia c’è tutta la forza soul di una voce così italiana e così internazionale. La sua passione per la musica non si circoscrive, tuttavia, nel mainstream e nel pop. L’abbiamo vista cantare ballate strazianti al Festival di Sanremo, ma ricordiamo che nel 2006 ha intonato Like A Virgin di Madonna e Back In Black degli AC/DC insieme alla MTV Superband in occasione degli MTV Day.

Rock, r’n’b, canzone d’autore, pop, soul, dance, blues: Giorgia trova il suo mondo in tutti i generi, per questo è una delle artiste italiane più importanti degli ultimi 30 anni.

E Poi (1994)

E Poi è stato presentato al Festival di Sanremo 1994 e si è classificato al settimo posto tra le Nuove Proposte. Con un testo scritto a 6 mani da Giorgia, Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, il brano racconta tutte le facce dell’amore in chiave soul: “… ti fa respirare e poi ti uccide”.

Come Saprei (1995)

Con Come Saprei Giorgia vince il Festival di Sanremo 1995. Oggi questo brano non può mancare tra i più grandi successi di Giorgia: è la canzone che la rappresenta maggiormente. Tra gli autori di questa bellissima ballata troviamo anche Eros Ramazzotti.

Girasole (1999)

Per “colpa” di Giorgia nessuno di noi può pronunciare la parola “girasole” senza che qualcun altro intoni la sua canzone. Contenuta nell’album omonimo, Girasole è un inno spensierato all’amore.

Di Sole E D’Azzurro (2001)

Ancora una volta vince l’intensità del soul: Di Sole E D’Azzurro arriva al secondo posto al Festival di Sanremo 2001 ed è stata scritta insieme a Zucchero Fornaciari. Mai assente dalla setlist, è uno dei brani più amati di Giorgia per le sue escursioni vocali e per la profondità del messaggio d’amore e empatia.

Gocce Di Memoria (2003)

Dedicata ad Alex Baroni, Gocce Di Memoria fa parte dei più grandi successi di Giorgia per l’intensità del significato e per l’arrangiamento che è valso tre Italian Music Awards nel 2003.