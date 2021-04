Ci sono degli step che vanno rigorosamente seguiti, qualora sul vostro dispositivo Huawei dovessero scomparire le funzioni relative all’impronta digitale. A volte, infatti, capita che vengano meno tutte le impostazioni riguardanti questa strada alternativa per il riconoscimento della persona intenzionata a sbloccare un device, motivo per il quale tutti devono essere pronti ad affrontare situazioni del genere. Vediamo quali sono gli step che sono stati annunciati dall’assistenza negli ultimi giorni.

Miglior gestione possibile per i problemi di Huawei con riconoscimento delle impronte

A dirla tutta, problematiche simili con Huawei le abbiamo già riscontrate, al punto che in passato ci siamo già soffermati su alcune dritte utili per tutti. Al di là di quanto riportato alcune settimane fa sul nostro magazine, credo che oggi 26 aprile sia doveroso prendere in esame quanto affermato in mattinata da Huawei Italia su Facebook. In questo modo, potremo risalire all’iter che gli utenti devono seguire quando diventa impossibile utilizzare il riconoscimento delle impronte:

“Se le funzioni relative all’impronta digitale non sono più presenti all’interno delle impostazioni (Dati Biometrici e Password > ID Impronta) e non è conseguentemente possibile utilizzare l’impronta per effettuare alcuna azione, questo potrebbe essere dovuto ad un guasto del sensore. Ti invitiamo pertanto ad effettuare un backup completo dei dati contenuti all’interno del dispositivo ( https://consumer.huawei.com/…/content/it-it11911018/) e successivamente a procedere con un reset ai dati di fabbrica.

Se la situazione persiste puoi inviare il device in assistenza: trovi la lista dei centri alla pagina https://consumer.huawei.com/it/support/service-center/. In alternativa è possibile organizzare una presa gratuita del telefono con corriere (https://consumer.huawei.com/it/support/)“.

Provate a seguire questi step, dunque, nel caso in cui da un po’ di tempo a questa parte sia impossibile utilizzare le impostazioni sulle impronte digitali a bordo del vostro device Huawei. Avete notato delle anomalie da un po’ di tempo a questa parte? Fateci sapere qui di seguito.