Glenn Close agli Oscar 2021 ha mancato la statuetta per l’ottava volta in carriera, ma ha decisamente vinto per ironia: nominata per un premio come migliore attrice non protagonista per il suo film Elegia Americana, diretto da Ron Howard, non ha vinto la statuetta, stabilendo il record negativo di otto candidature senza vittorie, ma ha portato a casa il miglior fuori programma della cerimonia.

Sui social la performance improvvisata di Glenn Close agli Oscar 2021 le ha regalato l’incoronazione di regina dei premi anche senza bottino. Coinvolta in un gioco sulle colonne sonore dei film da Oscar, la Close ha indovinato il titolo di Da Butt, canzone del 1988 inclusa nel film Aule Turbolente (School Daze) di Spike Lee. “Ricordo questo – Spike Lee l’aveva inserita nel suo brillante film, School Daze. Purtroppo, i miei amici agli Oscar se la sono persa e non è stata nominata quindi non ha potuto vincere“, ha detto la Close.

Ma Glenn Close agli Oscar 2021 ha fatto di meglio: l’attrice non ha esitato ad alzarsi per ballarla davanti ai presenti, con un “twerking” improvvisato e abbozzato che è entrato di diritto nella storia degli Oscar, soprattutto in una serata necessariamente low profile come quella di domenica 25 aprile.

Il video di Glenn Close agli Oscar 2021 ha fatto immediatamente il giro della rete e il fatto che l’attrice abbia perso l’Oscar per l’ottava volta – in questo caso a favore di Yoon Yeo-jeong, migliore attrice non protagonista per Minari – ha subito innescato richieste di un premio immediato per lei, a mani vuote in fatto di statuette ma sicuramente regina della serata per ironia. (Qui la lista dei vincitori dell’edizione 2021 e un bilancio finale della serata).