Ora che non può più rispondere, e probabilmente nemmeno lo farebbe, si scatenano i no-vax contro Milva. A poche ore dalla sua scomparsa il profilo social della Pantera di Goro è stato preso di mira dalla tossicità antivaccinista che, pur senza averne le prove, ha deciso che la cantante sarebbe morta a seguito del vaccino contro il Covid-19.

I no-vax contro Milva

Il 26 marzo La Rossa aveva condiviso un post per documentare l’avvenuta vaccinazione contro il virus SARS-CoV-2 invitando i follower a fare altrettanto: “Io mi vaccino perché tengo alla mia vita e alla vita altrui. Fatelo anche voi”, aveva scritto la voce de La Filanda. La sua morte è sopraggiunta a seguito della malattia che l’affliggeva da tempo ma i no-vax hanno ignorato questo aspetto e hanno preferito avanzare la teoria della morte causata dal vaccino.

“Ti ha fatto proprio bene, vero?”, scrivono alcuni. Altri si lasciano andare in toni supponenti, altri ancora attribuiscono la morte al Covid-19, un dettaglio che dimostrerebbe l’inefficacia del vaccino. Niente di tutto ciò è dimostrabile, ma la ferocia complottista e la semplicità della disinformazione non trovano pietà nemmeno di fronte a una morte.

Per questo e per tanti altri motivi Martina Corgnati, figlia di Milva, è intervenuta per fare chiarezza attraverso le colonne del Corriere della Sera.

La figlia di Milva risponde

Prima di tutto Martina Corgnati, nata dalla relazione tra Milva e Maurizio Corgnati, tiene a precisare che sua madre non soffriva di Alzheimer. Il suo male era una malattia neurologica e degenerativa di cui la figlia non rivela il nome, ma è chiaro che La Rossa non sia morta a causa del Covid, tanto meno del vaccino.

Chiaramente, i commenti dei no-vax contro Milva non si fermano nemmeno di fronte a questa spiegazione che viene intesa come una copertura della verità.