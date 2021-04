Occhi puntati al cielo questa notte per la Superluna rosa: lo spettacolo del nostro satellite più grande e luminoso del solito è assicurato nelle prossime ore. L’orario migliore per osservare il fenomeno non sarà comodo per la stragrande maggioranza degli italiani ma, sia prima che dopo, l’astro celeste sarà particolarmente bello da osservare, semplicemente a occhio nudo.

Cos’è la Superluna rosa

La Superluna rosa ci allieterà nella proprio nella notte che va dal 26 al 27 aprile. Le condizioni speciali che si vengono a creare per il nostro satellite sono le seguenti: non solo la luna è piena ma allo stesso tempo è anche più vicina alla Terra, nel suo cosiddetto perigeo. Per questo motivo apparirà più grande ai nostri occhi.

Dunque da una parte abbiamo il plenilunio (ossia la fase in cui proprio la luna di trova in opposizione rispetto al Sole e con la Terra che si frappone tra il suo satellite e la sua stella). Dall’altra si registrerà la minima distanza tra il nostro pianeta e la luna. Il momento esatto in cui le speciali condizioni combaceranno alla perfezione sarà quello delle 5:31 di domani mattina 27 aprile. Molti astrofili, probabilmente si alzeranno prima dell’alba per non perdersi il prezioso momento ma va detto, ad onor del vero, che lo speciale effetto più luminoso perdurerà poi fino al 28 aprile, dunque anche nella serata di martedì.

La Superluna rosa cambierà colore?

Perché si parla di Superluna rosa? Davvero ci sarà una nuova sfumatura per il nostro satellite? Nessun cambio di look all’orizzonte e nuance rinnovata. Piuttosto, la speciale denominazione è frutto di una tradizione degli antichi nativi americani che chiamavano proprio in questo modo lo speciale fenomeno astronomico.

Dopo la Superluna rosa di questa notte, gli spettacoli non termineranno. Altri due fenomeni molto simili si concretizzeranno il 26 maggio con la cosiddetta Superluna dei fiori, la quarta e ultima è il 24 giugno ed è la luna di fragola. Anche queste ultime definizioni non avranno nulla a che fare con il particolare aspetto del satellite.